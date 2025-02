Hai Robotics presenta HaiPick Climb e rivoluziona l’automazione del magazzino semplificando l’efficienza

Il sistema semplificato G2P (Goods-to-Person) ridefinisce l'efficienza, la densità, la scalabilità e l'affidabilità per i magazzini di ogni qualsiasi condizione

HOOFDDORP, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--Hai Robotics, leader globale nell'automazione di magazzino, oggi ha annunciato il rilascio di HaiPick Climb, una rivoluzionaria soluzione robotica che semplifica l'automazione G2P e che consente ai magazzini e ai centri di distribuzione di modernizzare le strutture esistenti all'insegna di una maggior semplicità. Aumenta la produttività e al contempo riduce i tempi e i costi di implementazione rispetto alle soluzioni ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) tradizionali, rendendo la tecnologia ASRS più accessibile e conveniente per una gamma più ampia di strutture.

Basato sull'innovativo climbing robot HaiClimber, intelligente e compatto, HaiPick Climb consente di sfruttare nuove possibilità nell'automazione di magazzino. Questo sistema all'avanguardia offre un metodo più intelligente e semplice con cui magazzini e centri di distribuzione possono aumentare l'efficienza, la densità di stoccaggio e le dimensioni delle loro attività, il tutto con requisiti infrastrutturali minimi.

" Sappiamo che molti vorrebbero adottare l'automazione per i propri magazzini, ma sono scoraggiati dalla complessità e dai costi", ha dichiarato Richie Chen, fondatore e amministratore delegato di Hai Robotics. " Ecco perché abbiamo creato HaiPick Climb: per fornire un'automazione potente che non comporta importanti modifiche strutturali. Il nostro sistema è basato sulla semplicità e richiede semplicemente scaffalature standard e una preparazione minima della pavimentazione; per contro, offre performance di altissimo livello".

Un metodo più semplice per l'automatizzazione

Il sistema HaiPick Climb è stato progettato per la semplicità dell'installazione, del funzionamento e della proprietà, senza problemi di espansione e di modifiche al sistema, superando totalmente i vantaggi degli ASRS tradizionali.

Le soluzioni G2P targate Hai Robotics sono assai rinomate per la capacità di automatizzare lo stoccaggio e il prelievo in base a una gamma di esigenze personalizzate. HaiPick Climb ora offre una soluzione più standardizzata che rende l'automazione più accessibile a un maggior numero di strutture.

Facile da implementare e da scalare

HaiPick Climb funziona collegando cremagliere di risalita laterali a quasi ogni scaffalatura standard del settore. I robot compatti salgono e scendono lungo queste cremagliere, recuperando i contenitori da entrambi i lati di stretti corridoi. Il sistema si monta da un solo lato e quindi richiede meno infrastrutture, offre una maggior tolleranza alle irregolarità della pavimentazione, rispetto alle tipiche soluzioni ASRS, richiede una minor preparazione della struttura e taglia sui costi di installazione.

Il sistema è facilmente espandibile con interruzioni minime, supporta l'implementazione e le modifiche in più fasi, senza ripercussioni sul flusso delle operazioni.

Semplicità di utilizzo e di manutenzione

Il sistema HaiPick Climb elimina la necessità di spostamento degli operatori; i contenitori delle merci vengono automaticamente consegnati a una o più postazioni di lavoro ergonomiche, di semplice utilizzo e che si imparano a usare velocemente. Grazie all'interfaccia intuitiva, l'operazione di prelievo diventa rapida ed efficiente, con un tasso di precisione che supera il 99%.

I robot HaiClimber sono facili da manovrare e di semplice manutenzione, ed è facile accedere alle componenti meccaniche poiché i meccanismi di arrampicata sono dimezzati rispetto ai tipici climbing robot, e questo razionalizza la manutenzione. Lo spazio tra i corridoi è appena sufficiente per l'accesso ai carrelli elevatori standard compatti a forbice, eliminando così la necessità di attrezzature specializzate per accedere all'interno del sistema, mentre grazie all'uso di scaffalature standard di settore, la manutenzione diventa un gioco da ragazzi.

Un'altissima efficienza di rendimento

HaiClimbers si sposta liberamente sotto le scaffalature e può quindi seguire il percorso più diretto e ottimizzato per la consegna di ogni contenitore, evitando la congestione dei robot che può verificarsi nelle "autostrade" dei corridoi. I robot accedono direttamente a qualsiasi contenitore in ogni momento, eliminando il ritardo dovuto il tempo di risposta associato alla ricerca o allo spostamento.

Viaggiando alla velocità elevata di 4 metri al secondo (13 piedi al secondo) e arrampicandosi a 1 metro al secondo (3 piedi al secondo), il sistema HaiPick Climb può elaborare 4.000 contenitori all'ora in una superficie di 1.000 metri quadrati (10.764 piedi quadrati). I contenitori vengono consegnati alle postazioni di lavoro in appena 2 minuti dal ricevimento dell'ordine, il 34% più velocemente rispetto alle tradizionali soluzioni ASRS, consentendo notevoli tagli sui tempi di elaborazione degli ordini, per l'evasione in giornata.

Densità massima dello stoccaggio

Le strutture possono accogliere fino a 30.000 posizioni di stoccaggio in un'area di 1.000 metri quadrati (10.764 piedi quadrati), con contenitori stoccati fino a 12 metri (oltre 39 piedi) di altezza. Si tratta di valori di oltre sei volte superiori rispetto alle operazioni di stoccaggio manuali, e il sistema fornisce il 35% in più di capacità di stoccaggio verticale rispetto ad altre soluzioni ASRS leader.

Le larghezze ridotte dei corridoi, ridotte al minimo a 900 millimetri (35,5 pollici), per un'ulteriore ottimizzazione dell'utilizzo dello spazio. Questa combinazione tra l'elevata densità di stoccaggio e l'accesso verticale consente alle strutture di ridurre l'ingombro dello stoccaggio fino al 75%.

" Non si tratta solo di automazione, ma di empowerment", ha dichiarato Chen. " HaiPick Climb permette alle aziende di arrivare a nuovi livelli di efficienza e scalabilità senza i limiti tipici delle soluzioni ASRS. Si tratta di mettere l'automazione avanzata a disposizione di tutti".

Informazioni su Hai Robotics

Fondata nel 2016, Hai Robotics è un fornitore leader globale di soluzioni ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) che offre una flessibilità impareggiabile dei sistemi e massimizza l'efficienza operativa per le strutture di ogni dimensione e condizione.

Hai ha sviluppato un approccio modulare all'automazione denominato HaiPick Systems. Con un catalogo di avanzati dispositivi e software robotici che funzionano con quasi tutte le scaffalature e i materiali di stoccaggio standard del settore, Hai Robotics fornisce soluzioni di automazione personalizzate facilmente modificabili anche successivamente all'implementazione.

HaiPick Systems riduce fino al 75% l'impronta dello stoccaggio in magazzino grazie a una maggiore densità di stoccaggio, con impostazioni verticali che raggiungono fino a 12 metri (oltre 39 piedi). La precisione del prelievo ordini ottenuta supera il 99%, l'efficienza è quadrupla, la produttività giornaliera è tripla, e viene eliminata la necessità degli spostamenti degli operatori per il prelievo degli ordini.

Con oltre 1.500 progetti implementati in più di 40 paesi, supportati da 8 uffici globali e oltre 60 partner nel mondo, Hai Robotics è una risorsa affidabile per la fornitura di supporto locale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito HaiRobotics.com.

