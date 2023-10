Hai Robotics lancia nuove soluzioni volte ad aumentare la densità di stoccaggio dei magazzini e l’efficienza in tempo reale

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Hai Robotics (“Hai”), pioniere e leader in sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR), ha annunciato oggi il lancio del primo sistema ACR telescopico con gancio a rampino al mondo, l’HaiPick A42T-E2, e dell’HaiPick System 3 – due nuove innovazioni che rispondono alle richieste dei clienti relativamente a densità di stoccaggio e prestazioni maggiori con un ingombro di magazzino più ridotto. Il sistema ACR telescopico con gancio a rampino può essere integrato all’interno dell’HaiPick System 3, creando una connessione che consente di ottenere maggiori prestazioni garantendo una densità di stoccaggio superiore.









L’HaiPick A42T-E2, dotato di tecnologia ChainPick, presenta un rampino con velocità di prelievo di 2,7 secondi, che estrae rapidamente le casse una dopo l’altra. Tale tecnologia ChainPick è fondamentale per consentire una capacità di stoccaggio con una profondità fino a cinque casse, garantendo tempi di prelievo e deposito più brevi per ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro da merci a persona. Lo spazio orizzontale tra le casse può essere ridotto fino del 60%, facendo in modo che non si formino spazi vuoti sul retro e ottimizzando perciò lo spazio esistente di stoccaggio in magazzino. Alle aziende vengono inoltre offerte soluzioni personalizzate per espandersi o ridimensionarsi, consentendo loro di mantenere un margine competitivo senza mettere a repentaglio l’agilità finanziaria e ottenendo al contempo un’efficienza sui costi.

“Le aziende si trovano attualmente in difficoltà non solo per quanto riguarda l’ottimizzazione del loro spazio di magazzino, ma anche per trovare un equilibrio tra automazione e spazio per la crescita”, ha dichiarato Peter Guan, Direttore generale di Hai Robotics EMEA. “Siamo entusiasti del lancio di HaiPick A42T-E2. Questo progetto riassume il nostro impegno a fornire soluzioni intelligenti, flessibili ed efficienti per il settore moderno dello stoccaggio, mantenendo ben presente le esigenze in crescita e dinamiche di questo settore su scala globale.”

HaiPick System 3 è invece la più recente soluzione del portafoglio Hai, in grado di consentire una densità di stoccaggio estremamente elevata fino a 50 casse/㎡ e di aumentare fino di sei volte l’efficienza dei dipendenti. HaiPick System 3 è un sistema estremamente standardizzato che integra gli ACR telescopici a rampino e i robot mobili autonomi (AMR) a transito rapido K50 di Hai, che operano a velocità di 4m/s. HaiPick System 3 introduce una rapida distribuzione e una collaborazione ACR-AMR efficiente: mentre gli ACR movimentano le casse dalla parte superiore a quella inferiore dei rack, gli AMR si occupano di quelle nella parte inferiore del rack, spostandole rapidamente tra i rack e la stazione di lavoro. Inoltre, la soluzione favorisce l’espansione dei rack fino a una configurazione con profondità di cinque contenitori, utilizzando l’ACR telescopico a rampino con un’altezza di prelievo massima di 10 metri.

“HaiPick System 3 è una soluzione ad alte prestazioni e agile che cresce assieme alle aziende per ottenere la soddisfazione immediata del cliente”, ha aggiunto Guan. “Assieme all’ACR telescopico a rampino, i magazzini potranno raggiungere nuovi livelli di efficienza delle prestazioni e ROI sia nelle operazioni B2B che B2C, come nei settori di logistica 3PL e dell’abbigliamento.”

Davide Tuzi, Country Manager per l’Italia ad Hai Robotics, analizzerà più in dettaglio la soluzione nel prossimo episodio del webinar HaiPulse. L’edizione speciale, programmata per il 20 ottobre alle 9:30 AM (CET) prevede un’analisi approfondita di queste due innovazioni. È possibile iscriversi qui al webinar.

Hai Robotics, società pioniera e leader dei sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR, Autonomous Case-handling Robot), è impegnata a fornire soluzioni per l’automazione di magazzino efficienti, intelligenti e flessibili tramite algoritmi IA e tecnologia robotica. La soluzione HaiPick, sviluppata in modo indipendente nel 2015, è la prima soluzione ACR mai realizzata al mondo. Hai Robotics è un’azienda globale con oltre 1.000 progetti in tutto il mondo e si rivolge a clienti provenienti da più di 30 paesi e regioni. I nostri uffici ci consentono di rivolgerci alle regioni di Stati Uniti, Europa, Giappone, Corea del Sud, Sud-est asiatico e Australia. Ci impegniamo per integrare esperienza globale con competenze locali e offrire in tal modo ai nostri clienti soluzioni di qualità su misura.

