HAI ROBOTICS e Voyatzoglou uniscono le forze per fornire soluzioni di stoccaggio intelligenti nell’Europa orientale

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–HAI ROBOTICS, leader mondiale nei sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR) per la logistica di magazzino, oggi annuncia una partnership strategica con Voyatzoglou Systems, il maggior operatore ellenico di intralogistica, nel quadro di un impegno congiunto per ampliare l’offerta di soluzioni di magazzino intelligenti rivolte alla supply chain in Grecia e nei Balcani. Con questa iniziativa salgono a tre le alleanze strette in Europa dalla società cinese, che continua ad assicurarsi una più ampia presenza nel mercato globale dell’intralogistica.





HAI ROBOTICS ha conquistato una vasta notorietà presso i clienti grazie ad HAIPICK, la soluzione ACR per l’automazione di magazzino adottata in oltre 300 progetti in Cina e all’estero. Il sistema, sviluppato in modo indipendente già nel 2015, garantisce flessibilità di implementazione e maggior efficienza ai magazzini che puntano a massimizzare gli spazi di stoccaggio.

Dotati di sensori multipli che supportano capacità integrate di posizionamento, i robot HAIPICK vantano una buona precisione del controllo (±3mm) per operazioni intelligenti di picking, trasporto, navigazione autonoma, superamento degli ostacoli e ricarica automatica, il tutto con elevati livelli di stabilità e precisione. I robot HAIPICK sono in grado di prelevare e posizionare casse o cartoni stoccati su scaffalature fino a 10 metri di altezza e di trasportare un massimo di 8 carichi, per l’alimentazione continua di stazioni di picking ‘da merce a persona’. La novità più recente, un carrello elevatore robotico, è compatibile con scenari di magazzino diversificati in cui le merci, come pneumatici e vassoi per la logistica, non sono necessariamente riposte in contenitori.

Secondo Kane Luo, vicepresidente commerciale di HAI ROBOTICS, le due parti prevedono di completarsi reciprocamente combinando la competenza nel settore di un’azienda con la rete di servizi localizzati dell’altro partner commerciale. “Ci colpisce la capacità di Voyatzoglou Systems nel campo dei servizi locali nella regione balcanica. La nostra ricca esperienza nelle soluzioni di automazione per una vasta gamma di settori, dal commercio al dettaglio fino alla 3PL e agli impianti produttivi, si innesterà nella supply chain regionale per migliorarne l’efficienza e il ritorno sugli investimenti”, ha dichiarato, aggiungendo che l’intera serie di ACR HAIPICK ha ottenuto la marcatura CE e risponde agli standard europei in materia di qualità e sicurezza.

“Il partenariato con HAI ROBOTICS ci permette di ampliare il nostro portafoglio di prodotti con l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate e innovative per la gestione dei materiali e i sistemi ‘da merce a persona’. Riteniamo che questa collaborazione permetterà di creare progetti nell’ambito dei magazzini automatizzati, di fornire solide soluzioni a molti clienti alla ricerca di sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR) e di far progredire ulteriormente il mercato”, ha commentato la signora Annie Voyatzoglou, vice-CEO di Voyatzoglou Systems.

Informazioni su Voyatzoglou

Forte di una storia di oltre 30 anni, Voyatzoglou Systems è tra i leader dell’intralogistica e degli arredamenti per punti vendita in Grecia. La chiave di volta del suo successo sono le robuste attività, il ricco portafoglio di prodotti con aziende manifatturiere leader e le solide relazioni con i clienti. Voyatzoglou serve un’ampia tipologia di clienti, dalle grandi catene di distribuzione al dettaglio fino alle realtà 3PL e agli impianti produttivi. In questi ultimi anni, il gruppo di società di Voyatzoglou Systems (in Grecia e in Romania) ha ampliato le proprie attività dalla semplice e tradizionale scaffalatura per magazzini a soluzioni logistiche automatizzate, per lo più smart. Ha fornito progetti automatizzati, di successo e di alto valore, a clienti in Grecia e nella vasta area dei Balcani.

Voyatzoglou Systems è una società quotata alla Borsa ellenica, con oltre 180 collaboratori e un fatturato di circa 30 milioni di euro. La sede è ad Atene, con filiali nella Grecia settentrionale e a Bucharest, in Romania, da cui opera tramite la sussidiaria Voyatzoglou Systems Romania SRL.

Informazioni su HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pioniere dei sistemi sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR, Autonomous Case-handling Robot), è impegnato nella fornitura di soluzioni per l’automazione di magazzino efficienti, intelligenti, flessibili e personalizzate tramite algoritmi IA e la tecnologia robotica. Obiettivo dell’azienda è creare valore per ogni fabbrica e magazzino logistico.

Il sistema HAIPICK ACR, sviluppato indipendentemente nel 2015, è il primo al mondo nel suo genere.

Fondata nel 2016 con sede a Shenzhen, Cina, HAI ROBOTICS ha creato cinque filiali a Hong Kong SAR, Giappone, Singapore, Stati Uniti e Paesi Bassi, servendo clienti da più di 30 paesi e regioni. Ora ha più di 1.300 dipendenti, più del 50% dei quali sono ingegneri. L’azienda ha acquisito più di 600 brevetti globali per proprietà intellettuali fondamentali che riguardano il posizionamento e il controllo dei robot e la gestione del magazzino. Negli ultimi round di finanziamento di serie C e D del 2021, l’azienda ha raccolto in tutto più di 200 milioni di dollari USA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Anna Zhao



ann.zhao@hairobotics.com