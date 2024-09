Ha inizio la disponibilità generale di Fosfor Decision Cloud, che consente di amplificare i risultati di business sul data cloud IA Snowflake

WARREN, New Jersey e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Fosfor ha annunciato oggi la disponibilità generale (GA) di Fosfor Decision Cloud, una piattaforma integrata con Snowflake che unifica i componenti del moderno data stack in un moderno decision stack, sviluppato per semplificare l’IA e amplificare i risultati di business. Questa robusta e completa piattaforma data-to-decisions arriva sul mercato con l’integrazione Snowflake Partner Connect, la convalida Snowflake Technology Ready e le integrazioni che abilitano l’IA.





La versione GA si sviluppa a partire dal successo e dall’adozione della versione di anteprima privata lanciata a febbraio, aggiungendo:

L’integrazione di Snowflake Partner Connect, che consente agli utenti di iscriversi in modo semplice, rapido e sicuro a una prova gratuita di Fosfor direttamente dal proprio account Snowflake, rendendo le capacità di Fosfor di migliorare i risultati aziendali immediatamente disponibili a tutti i clienti Snowflake.

Gitanjali Sreepal, Relazioni globali con i media