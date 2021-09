Gupshup acquisisce Dotgo, la piattaforma leader dell’RCS

L’acquisizione catapulta Gupshup in una posizione dominante globale nel segmento RCS (Rich Communications Services) e ne consolida la piattaforma di messaggistica conversazionale basata su IP.

Dotgo aiuterà inoltre ad accelerare la crescita di Gupshup in Africa.

SAN FRANCISCO & BERKELEY HEIGHTS, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Gupshup, leader nella messaggistica conversazionale, oggi ha annunciato l’acquisizione di Dotgo, che ha sede nel New Jersey. Dotgo è leader mondiale nel settore nella messaggistica commerciale RCS (RBM) grazie alle sue pluripremiate tecnologie, tra cui RichOTP®, RichSMS™, Bot Store® e MaaP (Messaging as a Platform) che promuovono la crescita della messaggistica RCS per le imprese. Solido partner di Google, Mavenir, Synchronoss, Vodafone e Orange, Dotgo gestisce l’RBM in diversi mercati e gestisce il maggior hub RBM mondiale con connettività globale per gli utenti RCS internazionali. Dotgo vanta una posizione unica per aiutare i brand a integrare, tramite semplici API, il canale RCS nelle comunicazioni con i clienti, per processi commerciali, di supporto, servizi o altre attività aziendali.

Dotgo, gestito da un team di fondatori con una ricca storia di innovazione tecnologica, è un finalista nel gruppo Cohort 6 dell’acceleratore IIT Startups. Dotgo è cresciuta rapidamente nel 2021 mentre l’RCS guadagnava terreno in Nordamerica, Europa, India, Brasile e Nigeria. La soluzione MaaP di Dotgo, offerta in associazione con la piattaforma Google Jibe e pre-integrata con quest’ultima, è stata selezionata per il funzionamento della messaggistica commerciale RCS di numerosi operatori mobili. Dotgo è stato uno dei maggiori contributori del Mobile Ecosystem Forum e della GSMA nel definire standard e processi per la messaggistica commerciale RCS.

Dotgo rafforzerà significativamente la piattaforma di messaggistica conversazionale targata Gupshup che consente ad aziende e sviluppatori di realizzare ricche esperienze clienti. Gupshup prevede anche di avvalersi della solida esperienza e presenza di Dotgo in Africa per espandersi in questo continente.

“Le esperienze conversazionali sono sempre più decisive nelle interazioni tra le aziende e i clienti, e il canale della messaggistica RCS rappresenta un abilitatore fondamentale”, ha commentato Beerud Sheth, co-fondatore e CEO di Gupshup. “L’innovazione dei prodotti, la capacità di trainare il mercato e la leadership di pensiero di Dotgo nell’ecosistema RCS sono davvero eccezionali. Insieme potremo offrire una gamma più ampia di soluzioni di messaggistica conversazionale ad aziende e sviluppatori. Siamo entusiasti di accogliere Dotgo nella famiglia Gupshup”.

Inderpal Singh Mumick, co-fondatore e CEO di Dotgo, ha dichiarato: “La messaggistica commerciale RCS è destinata a cambiare il modo in cui le aziende comunicano con i clienti. Abbiamo creato Dotgo per sviluppare API che semplificano l’adozione dell’RCS da parte dei brand e di altri attori dell’ecosistema, mentre ci occupiamo di tutta la complessità back-end nascondendola ai nostri clienti. Con l’arrivo di RCS, Gupshup sarà senza dubbio la società di messaggistica IP più forte, e questo ci aiuterà a velocizzare la nostra missione”.

Johanna Kollar, responsabile delle partnership per il segmento Prodotti per la comunicazione di Google, ha affermato: “Ci congratuliamo con Dotgo e Gupshup per questa acquisizione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Dotgo e siamo molto colpiti dalla qualità dei prodotti e servizi offerti. Puntiamo a rafforzare la nostra relazione commerciale in un momento in cui il team di Dotgo diventa parte di Gupshup”.

“Il team di Dotgo ha dimostrato di saper guardare al futuro, quando ha compreso il potenziale dell’RCS in un momento in cui era poco adottato. Ci congratuliamo con loro per aver realizzato prodotti leader del settore che vengono adottati dai clienti di tutto il mondo, con l’affermazione dell’RCS. La loro scommessa si è dimostrata vincente e la combinazione con una società eccezionale come Gupshup porterà alla creazione di una proposta di valore molto più solida sul mercato”, è stata la dichiarazione di Naren Gupta, direttore generale di Nexus Venture Partners.

L’RCS sarà un canale strategico nella piattaforma di messaggistica conversazionale di Gupshup e completerà altri 30 canali di messaggistica disponibili per i clienti tramite l’unica API di Gupshup per la messaggistica. L’RCS, parte dello standard 5G, rappresenta la prossima generazione di SMS che comprende immagini, audio, video e presenza, combinati con maggiori livelli di sicurezza e crittografia. I messaggi RCS vengono inviati ad app di messaggistica native come Google Business Messages e Samsung Messages su cellulari Android. La messaggistica commerciale RCS utilizza le ricche funzionalità interattive di RCS per consentire l’uso di messaggi commerciali sicuri e completi di brand. L’RCS è disponibile in tutto il mondo, con oltre 600 milioni di utenti attivi al mese, incluso circa il 20% degli utenti di smartphone dell’India.

Informazioni su Dotgo

Dotgo®, leader globale dell’RCS, sviluppa le API e le piattaforme cloud necessarie in un mondo in cui ogni azienda deve essere presente nelle app di messaggistica, proprio come accade con i siti web e le app per gli smartphone. Le API e i servizi di Dotgo permettono a brand e sviluppatori di costruire esperienze conversazionali che trasformano le interazioni con i clienti e aiutano gli operatori mobili a lanciare, gestire e monetizzare la messaggistica commerciale RCS. Dotgo è il fornitore di Dotgo Bot Store®, la prima e più ampia directory di bot RCS e WhatsApp, e di Dotgo MaaP, RichOTP®, RichSMS™ e RBM Hub. Dotgo è partner di Google, un fornitore di soluzioni commerciali per WhatsApp e aderisce al Mobile Ecosystem Forum. Per ulteriori informazioni visitare www.dotgo.com. Bot Store, Dotgo e RichOTP sono marchi registrati di Dotgo Systems Inc. negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.

Informazioni su Gupshup

Gupshup consente una migliore interazione con i clienti tramite la messaggistica conversazionale. È la principale piattaforma di messaggistica conversazionale ed elabora oltre 6 miliardi di messaggi al mese. Nei mercati verticali, migliaia di imprese grandi e piccole nei paesi emergenti si affidano a Gupshup per creare esperienze conversazionali tra le divisioni marketing, commerciali e di supporto. La piattaforma carrier-grade di Gupshup fornisce un’API di messaggistica unica per oltre 30 canali, un ricco kit di strumenti per la creazione di esperienze conversazionali per qualsiasi caso di utilizzo e una rete di partnership nei mercati emergenti tra canali di messaggistica, produttori di dispositivi, ISV e operatori. Grazie a Gupshup le aziende hanno trasformato le conversazioni in una parte integrante del successo nel coinvolgimento dei clienti. Gupshup è presente in India e nella regione LATAM, nel sud-est asiatico, in Medio Oriente, nell’Europa Orientale, in Africa e negli Stati Uniti. Visitare il sito www.gupshup.io. È possibile conversare con il bot di Gupshup.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

