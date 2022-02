Gupshup acquisisce azienda leader del segmento delle soluzioni voce basate su intelligenza artificiale, Knowlarity, consolidando il portafoglio di interazione conversazionale

Gupshup amplia la gamma di soluzioni di messaggistica con le soluzioni voce leader di mercato di Knowlarity, andando a consolidare la propria posizione di leader dell’interazione conversazionale.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Gupshup, leader mondiale dell’interazione conversazionale, ha annunciato di aver acquisito Knowlarity Communications. Knowlarity, leader mondiale nelle comunicazioni via cloud, offre telefonia via cloud, automazione dei contact center, assistenti voce basati su intelligenza artificiale e soluzioni di analisi vocale a oltre 6.000 clienti in 65 paesi. L’acquisizione va a complementare il pacchetto leader di settore di Gupshup di messaggistica conversazionale, consentendo all’azienda di affermarsi quale leader anche nei segmenti delle comunicazioni video e voce. Knowlarity è attiva nel mercato dell’interazione conversazionale vocale che si prevede trasformerà i contact center, i sistemi vocali intelligenti e di risposta vocale interattiva, pari a un mercato totale disponibile (TAM) di quasi 18 miliardi di dollari1 nel 2024.

Il fatturato di Knowlarity è cresciuto del 50% rispetto all’anno precedente, mentre nello stesso periodo gli introiti internazionali, India esclusa, sono saliti del 100%. Knowlarity offre soluzioni senza pari in termini di affidabilità e intelligenza, che permettono alle aziende di interagire meglio con i clienti tramite soluzioni video e voce basate su IA con un migliore rendimento sull’investimento. Le soluzioni di Knowlarity sono utilizzate in svariati settori, tra cui banche, servizi finanziari e assicurazioni, beni al consumo, tecnologia dell’informazione e servizi correlati, e sanità, per una rosa diversificata di interazioni con i clienti, dalla vendite alla lead generation, dall’assistenze clienti a chiamate, sondaggi e questionari, logistica e consegne automatizzati, nonché lavoro in remoto. L’azienda vanta una partnership di punta per il settore con Google Cloud per l’analisi vocale, oltre a integrazioni con i migliori sistemi di CRM al mondo, per esempio Salesforce, Freshworks, Hubspot e Zoho tra gli altri. Knowlarity vanta il numero più elevato di clienti azienda unicorno sul mercato voce India.

“Sulla scia dell’incremento delle interazioni tra aziende e clienti tramite strumenti conversazionali, Gupshup si adopera per rendere disponibile per le aziende un numero crescente di modalità per erogare esperienze di valore. Grazie all’integrazione dei prodotti di Knowlarity, le aziende saranno ora in grado di creare esperienze conversazionali senza soluzione di continuità utilizzando canali sia voce sia di messaggistica”, ha spiegato Beerud Sheth, cofondatore e amministratore delegato di Gupshup. “Knowlarity è chiaramente il leader di mercato in ambito voce; l’ampia gamma di prodotti dell’azienda, che comprende telefonia tramite cloud e automazione dei call center, congiuntamente all’eccellente impulso da parte dei clienti, andrà a consolidare ulteriormente la posizione di leader di Gupshup. Sono molto lieto di dare il benvenuto al team di Knowlarity nella famiglia Gupshup”.

“Tutti noi a Knowlarity siamo entusiasti di far parte di Gupshup. Genereremo esperienze di maggior valore per i clienti di oggi e di domani, migliorando l’offerta dei prodotti e creando opportunità importanti di espansione geografica. Le culture delle due aziende, incentrate sui clienti e sull’innovazione, sono perfettamente allineate e ci attendiamo all’emergere di sinergie di rilievo e di nuovi prodotti grazie alla fusione di queste due ottime squadre”, ha commentato Yatish Mehrotra, amministratore delegato di Knowlarity.

“La necessità per le aziende di mantenere una comunicazione efficace con i clienti è fondamentale per costruire rapporti più solidi e di lunga durata, a prescindere da settore, fase o mercato. La pandemia non ha fatto che accelerare questa necessità, incrementando la domanda di soluzioni di comunicazione unificate e perfettamente integrate che consentono alle aziende di raggiungere i clienti su tutti i canali. Il connubio tra Gupshup e Knowlarity dà vita a un’offerta di prodotti unica per clienti in diverse aree geografiche, consolidando la posizione di leader conseguita da entrambe le società in ambito di interazione conversazionale e comunicazione basata su cloud. Sequoia India, che ha creduto in Knowlarity dal principio, resta entusiasta in relazione al settore. Siamo molto lieti di questa nuova tappa e di questa alleanza che ci auguriamo sarà duratura”, ha commentato Sandeep Kher, direttore di Sequoia Capital India e Sud-est asiatico.

“Il nostro investimento e percorso con Knowlarity nel corso degli anni continuano a rafforzare la nostra convinzione che l’India produce eccellenti aziende di SaaS. Gupshup e Knowlarity sono una coppia ideale. Facciamo le congratulazioni alle equipe di Gupshup e Knowlarity, con i nostri migliori auguri per una partnership solida negli anni a venire”, ha dichiarato Subeer Monga, socio di Mayfield India.

“I clienti desiderano comunicare con le imprese tramite messaggi di testo, vocali e altri canali di loro scelta. Knowlarity è un’impresa pioniera nella telefonia aziendale sui mercati emergenti. Gupshup è leader di mercato nella messaggistica. L’acquisizione da parte di Gupshup di Knowlarity crea l’azienda di comunicazioni più grande, più avanzata e leader nei mercati emergenti in rapida crescita”, ha commentato Ambarish Gupta, cofondatore di Knowlarity.

Nel 2021 Gupshup ha ottenuto lo status di unicorno con una valutazione di 1,4 miliardi di dollari e ha raccolto 340 milioni di dollari da Tiger Global, Fidelity Management and Research Co. LLC e altri investitori globali di spicco. Si tratta della seconda acquisizione portata a termine da Gupshup negli ultimi quattro mesi, successivamente all’acquisizione di Dotgo, piattaforma leader mondiale di RCS (Rich Communications Services).

Si prevede che l’operazione sia completata entro la fine di febbraio 2022, fatti salvi gli adempimenti consuetudinari. DC Advisory ha agito in veste di solo consulente finanziario di Knowlarity per l’acquisizione.

Informazioni su Gupshup

Gupshup rende possibile un maggiore coinvolgimento dei clienti tramite la conversazione. Gupshup, piattaforma leader per l’interazione conversazionale, supporta oltre 6 miliardi di messaggi il mese. Nei vari mercati verticali, migliaia di piccole e grandi imprese nei mercati emergenti usano Gupshup per creare esperienze conversazionali su tutti i canali per marketing, vendite e assistenza. Gupshup mette a disposizione un’unica API per messaggistica per oltre 30 canali di messaggistica, soluzioni voce con IA, una vasta rosa di strumenti per creare esperienze conversazionali di valore, oltre 500 integrazioni con sistemi di punta per CRM, commercio elettronico e automazione del marketing, nonché una rete di partenariati nei mercati emergenti per tutte le app di messaggistica, tutti i produttori di dispositivi, ISV e operatori di telefonia mobile. Con Gupshup le aziende incorporano le conversazioni quali parte integrale del proprio successo in termini di coinvolgimento dei clienti. www.gupshup.io

Informazioni su Knowlarity

Knowlarity rende possibile la comunicazione automatizzata consentendo agli operatori di lavorare on-line tramite cloud. Knowlarity permette alle aziende di operare su una rete efficace di comunicazione tramite soluzioni cloud quali clic per chiamare, chiamate con numero nascosto, sistema IVR plurilivello, Business API per WhatsApp, numeri telefonici gratuiti, piattaforme video integrate, soluzioni con IA quali analisi vocale e VoiceBot/ChatBot, e molto altro. Knowlarity è in grado di mettere a disposizione dei vostri team soluzioni di networking virtuale che rendono possibile il lavoro da remoto senza ripercussioni per le attività dell’azienda. Knowlarity è stata fondata da Ambarish Gupta e Pallav Pandey. https://www.knowlarity.com

Analisi previsionale di Gartner Forecast. Contact center nel mondo, gennaio 2021

