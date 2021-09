Guida ai mercati in crescita dell’e-commerce in Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente

dLocal pubblica relazione contenente tutto quello che c’è da sapere per vendere on-line nei 14 mercati emergenti che, nel complesso, rappresentano pagamenti di un valore superiore ai 350 miliardi di dollari

MONTEVIDEO, Uruguay–(BUSINESS WIRE)–dLocal, piattaforma di pagamenti basata su tecnologia rivoluzionaria che consente alle imprese di tutto il mondo di entrare in contatto con i consumatori dei mercati emergenti, in partenariato con Americas Market Intelligence (AMI), ha pubblicato oggi una relazione esclusiva sul settore volta a colmare la lacuna in termini di dati affidabili relativi all’e-commerce in mercati emergenti ad alto potenziale e di riferimento.

Tra i paesi presi in considerazione rientrano Egitto, Marocco, Nigeria e Sudafrica in Africa; India in Asia; Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Paraguay, Perù e Uruguay in America Latina; e Turchia in Medio Oriente. Ecco alcune delle informazioni salienti contenute nel documento.

Nel 2020 i principali 14 mercati emergenti hanno rappresentato pagamenti di un valore di 350 miliardi di dollari

Il valore dei versamenti erogati dai venditori agli individui era equivalente a 812 miliardi di dollari nel 2020

I metodi di pagamento locali rappresentano l’83% della spesa totale per e-commerce nei 14 mercati principali

Nonostante l’economia mondiale abbia segnato una contrazione del 3,5% nel 2020, il commercio elettronico ha continuato a crescere, in media del 27% su base annua nei 14 mercati principali

Il commercio al dettaglio transfrontaliero è in crescita grazie ai nuovi marketplace internazionali in cerca di nuovi luoghi per la propria attività

internazionali in cerca di nuovi luoghi per la propria attività Si prevede l’inizio della ripresa per i viaggi turistici a livello internazionale nel 2022, con possibile ritorno ai livelli pre-pandemia nel 2024

“Quando un venditore, dirigente d’azienda, giornalista o analista di mercato desidera cercare dati sullo stato dell’e-commerce nelle nazioni sviluppate, basta una ricerca veloce su Google. Tuttavia, la situazione è ben diversa per i mercati emergenti. Le informazioni in genere sono poco organizzate e inaffidabili; si tratta inoltre di paesi molto diversi tra loro”, ha commentato Mathieu Limousi, Vicepresidente Marketing e comunicazioni di dLocal. “Per questo motivo dLocal mette a disposizione questa relazione che presenta un quadro chiaro, conciso e coerente del commercio elettronico in queste regioni di alta importanza strategica”.

Tra i principali dati statistici rientrano il valore del mercato del commercio elettronico, previsioni, distribuzione per settore e comportamento di pagamento. “Per dare un’idea della pluralità di metodi di pagamento locali diversi, il nostro sistema One dLocal – un’API, una piattaforma, un contratto – consente ai commercianti di accettare 600 metodi di pagamento in 30 mercati in Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente. È importante collaborare con aziende ed entità che vantano vaste competenze a livello locale”, ha spiegato Limousi.

La relazione è disponibile in versione integrale qui: https://hubs.ly/H0XYg1P0 o contattando il nostro referente per i media: Letícia Resende, lresende@dlocal.com

Informazioni su dLocal

dLocal rende possibili pagamenti locali nei mercati emergenti mettendo in contatto commercianti globali con miliardi di consumatori nei mercati emergenti di Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente. Grazie al sistema “One dLocal” (un’API, una piattaforma, un contratto), aziende globali sono in grado di accettare, erogare e regolarizzare pagamenti senza dover gestire sistemi di elaborazione separati per riscossioni e versamenti, stabilire numerose entità locali e integrare più convenzionatori e metodi di pagamento in ogni mercato. Per maggiori informazioni visitare https://dlocal.com

About AMI

Americas Market Intelligence (AMI) è una prestigiosa ditta di market intelligence per l’America Latina. Fornisce informazioni di grande valore e competitive basate su intelligence alle aziende che desiderano avere successo nella regione. Specializzata nel settore dei pagamenti, l’azienda vanta competenze in ambito di commercio elettronico, neobanche e portafogli digitali, fintech, POS e tecnologia di accettazione, inclusione finanziaria, pagamenti transfrontalieri, pagamenti B2B, open banking e pagamenti in tempo reale. Le relazioni di ricerca ad hoc che prepara offrono chiarezza basata sui dati e una rotta strategica granulare forte di fonti di grande esperienza. L’attività di pagamenti di AMI mira in primis ad assistere istituzioni finanziare, commercianti e altri a navigare il mondo unico dei pagamenti dell’America Latina ed essere competitivi in un ambiente in rapida via di digitalizzazione. I consulenti AMI sono leader di pensiero in segmenti verticali quali e-commerce, innovazione dei pagamenti, tecnologia contactless, pagamenti in tempo reale, nonché le tendenze nel settore dei pagamenti e dei consumatori.www.americasmi.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Letícia Resende



lresende@dlocal.com