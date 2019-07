Gruppo Lutech ha acquistato Mediana

Il Gruppo Lutech ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mediana, azienda fondata nel 1994 a Padova specializzata nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni focalizzate sui processi core business del settore Energy&Utilities, in particolare quello del customer engagement e billing per i clienti finali.

Nell’operazione Lutech è stata assistita da Nctm Studio Legale, con un team coordinato da Guido Fauda, coadiuvato da Alessia Trevisan e Isabella Antolini. Stefano Cosci ha invece assistito i venditori nell’operazione.

Sin dalla sua nascita, la società patavina si è caratterizzata per la capacità di rispondere alle esigenze delle aziende con soluzioni verticali in un settore come quello dell'energia e delle utility, che presenta peculiarità tecniche, legislative e burocratiche, nonché tempistiche stringenti di fatturazione e monitoraggio consumi.

Come spiega in una nota il ceo di Gruppo Lutech, Tullio Pirovano, con Mediana "aggiungiamo un altro tassello alla nostra offerta LutechProducts, arricchendola con prodotti proprietari che attestano il nostro orientamento verso piattaforme innovative e cloud-based. In particolare, questa operazione va a sostegno, in maniera complementare, della suite di prodotti dedicati al settore energetico, a conferma del percorso iniziato lo scorso anno con Sinergetica”.

Acquisizione, quella di Sinergetica, citata anche da Massimiliano Mazza, Energy&Utilities Industry Leader del Gruppo Lutech, per il quale l’ingresso di Mediana "rafforza il nostro posizionamento sul mercato Energy&Utilities; in particolare la comune piattaforma tecnologica e la cooperazione funzionale tra Sinergetica e Mediana ci consentono di proporre agli operatori di questo mercato una delle più ampie e complete offerte sui loro processi core”.