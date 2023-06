Grazie a Translated, ora le aziende che operano in lingue diverse dall’inglese possono sfruttare appieno GPT-4

La tecnologia di traduzione automatica d’avanguardia di Translated incontra l’ultimo modello linguistico di OpenAI: nasce così il nuovo servizio T-LM che permette di creare e riorganizzare contenuti in 200 lingue.





ROMA–(BUSINESS WIRE)–Translated, azienda leader nell’ambito delle soluzioni linguistiche basate sull’intelligenza artificiale (IA), è orgogliosa di presentare T-LM (Translated Language Model), un modello linguistico innovativo destinato a rivoluzionare il mondo dell’intelligenza artificiale e della creazione di contenuti. T-LM aiuterà le aziende di tutto il mondo a sfruttare al meglio il potenziale del modello GPT-4 di OpenAI, offrendo una soluzione conveniente ed efficace al tempo stesso, in grado di creare e riorganizzare contenuti in 200 lingue e di colmare il divario di prestazioni tra la versione in inglese e quelle in altre lingue.

Finora, le straordinarie prestazioni di GPT erano un privilegio del mondo anglofono. Le aziende che si avvalgono di lingue diverse dall’inglese hanno spesso registrato lacune in termini di prestazioni rispetto ai modelli GPT di alcuni anni fa, arrivando persino a riscontrare ritardi di ben tre anni. Per queste aziende il divario di prestazioni nella comprensione, generazione e riorganizzazione dei contenuti era una sfida a ostacoli che spesso impediva loro di sfruttare appieno l’IA generativa. Inoltre, l’utilizzo del sistema GPT-4 da parte di aziende non anglofone può arrivare a costare fino a 15 volte di più (vedi grafici allegati). Il servizio T-LM di Translated integra la pluripremiata traduzione automatica adattiva (MT) dell’azienda con il modello GPT-4 di OpenAI. L’obiettivo è offrire alle aziende funzionalità avanzate di intelligenza artificiale generativa nelle lingue parlate dal 95% della popolazione mondiale.

Marco Trombetti, CEO di Translated, ha espresso il proprio entusiasmo nei confronti del progetto: “La predominanza dell’inglese nell’intelligenza artificiale generativa ha creato un ingiusto dislivello competitivo. Grazie a T-LM, puntiamo a democratizzare l’accesso a questa tecnologia innovativa, migliorando l’efficienza e preservando un regime di concorrenza leale per le aziende che operano in lingue diverse dall’inglese, in tutto il mondo“.

La disparità di prestazioni fra la versione inglese di GPT-4 e quelle in altre lingue è ascrivibile alla predominanza di fonti anglofone per i dati necessari all’addestramento dei modelli – come il dataset Common Crawl e Wikipedia – che generano risultati di qualità inferiore nelle lingue diverse dall’inglese. T-LM mira a colmare questa disparità traducendo, mediante un modello specializzato, il testo iniziale dalla lingua di partenza all’inglese, e poi nuovamente in quella dell’utente. Questo approccio riduce anche i costi legati all’utilizzo di GPT-4 in lingue diverse dall’inglese, poiché le tariffe vengono determinate sulla base della segmentazione del testo (tokenizzazione) ottimizzata per l’inglese.

Fra i casi d’uso specifici per T-LM figurano il supporto ai team dediti alla creazione di contenuti a livello internazionale, il miglioramento dell’assistenza clienti multilingue e la facilitazione della creazione di contenuti generati dagli utenti per piattaforme globali.

T-LM è ora disponibile tramite API. Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili su translatedlabs.com/gpt.

Tramite T-LM, Translated rimarca il suo impegno a far sì che tutti possano comprendere ed essere compresi nella propria lingua, instaurando una collaborazione duratura con OpenAI per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo.

