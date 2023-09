Graticule nomina Patrick Wulf Hanson Chief Alliance Officer per le operazioni nell’UE

Graticule annuncia di avere scelto Patrick Wulf Hanson per ricoprire la carica di Chief Alliance Officer.









NEWTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Graticule, una Real World Data CRO che svolge progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle scienze della vita con vari partner in relazione a dati sia statunitensi che internazionali, è lieta di annunciare che Patrick Hanson è il nuovo Chief Alliance Officer.

Daniel Poscover, Fondatore e Ceo di Graticule, ha così commentato: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Patrick nel gruppo dirigente. Grazie alla sua vasta esperienza sia nella gestione degli stakeholder sia nelle attività riguardanti il coinvolgimento oltre agli stretti rapporti che intrattiene con opinion leader chiave e autorità normative, potremo ampliare le nostre operazioni nell’UE creando una rete molto più vasta”.

Patrick vanta oltre 30 anni di esperienza nell’industria farmaceutica, nel settore delle consulenze e in ambito universitario. In precedenza è stato Vicepresidente per Real-World Data Alliances Europe presso Lumanity, Direttore Real World Data Strategy Europe e Canada presso Parexel, Direttore Real-World Analytics & Solutions Nordics (e responsabile per la Danimarca) presso IQVIA, direttore medico Nordic presso McCann Health Nordic, Direttore scientifico presso Cohn & Wolfe e Molecule Consultancy, e Direttore Global Product Safety, Regulatory Affairs Officer & Corporate Branding presso Novo Nordisk. Prima di operare nel settore, Patrick è stato ricercatore e docente in Svezia, Danimarca e negli Stati Uniti. È inoltre autore di vari libri di testo e articoli sottoposti a peer review.

La vasta rete a cui Patrick può appoggiarsi e l’esperienza europea maturata in una varietà di ruoli faciliteranno il lancio di strategie aziendali innovative e la promozione di collaborazioni per le operazioni europee di Graticule. Patrick ritiene che la sua capacità di creare alleanze e rapporti sostenibili, di coinvolgere gli stakeholder, di comunicare contenuti medici complessi a qualsiasi tipo di pubblico e di creare valore per clienti e pazienti aiuterà Graticule a diventare uno dei player principali nel mercato europeo.

Informazioni su Graticule

Graticule è una Real World Data CRO (azienda che offre servizi di ricerca clinica su contratto riguardanti i dati sulla salute dei pazienti e sull’assistenza sanitaria che questi ricevono) che svolge progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle scienze della vita con vari partner in relazione a dati sia statunitensi che internazionali. Il suo focus è sulla creazione di rapporti, strumenti e competenze per superare le tradizionali barriere che hanno limitato le applicazioni di dati medici. Graticule crea molteplici soluzioni – studi comparativi dell’efficacia, videosorveglianza, identificazione dei pazienti, reclutamento per studi clinici e trasferimento automatico dei dati a sistemi di acquisizione elettronici. Si differenzia concentrandosi sull’accesso tempestivo a dati importanti dei pazienti attraverso una stretta collaborazione con la rete di ricerca Graticule e vari partner per i dati relativi a specifici progetti. Grazie a tale approccio può utilizzare rapidamente set di dati avanzati come annotazioni cliniche, immagini, test genetici e dati clinici strutturati e può adattare la portata della ricerca a vaste popolazioni nel corso del tempo. Le nostre soluzioni sono Graticule Study Source, Graticule Patient Finder e Graticule CLEHR.

