Go Reply premiata da Google Cloud come Partner of the Year 2024 per la specializzazione DevOps

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Go Reply, società del Gruppo Reply specializzata nell’implementazione di architetture su piattaforme cloud e nella creazione di soluzioni cloud-based su Google Cloud, è stata riconosciuta Partner of the Year 2024 per la specializzazione DevOps da Google Cloud.





Questo riconoscimento globale dimostra la capacità di Go Reply nel realizzare soluzioni innovative su tecnologia Google Cloud in grado di creare valore per i propri clienti. Grazie alla sua competenza in DevOps e all’esperienza su Google Cloud, Go Reply ha portato a termine progetti complessi, tra cui l’implementazione di piattaforme basate su Kubernetes per servizi di telecomunicazione e lo sviluppo di soluzioni complete di logging e monitoraggio per il settore del gaming.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte di Google Cloud, in quanto conferma la capacità di Go Reply e dei suoi team di realizzare progetti cloud complessi sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia di Google Cloud. Grazie all’ esperienza e al know-how acquisiti nel corso degli anni e alla partnership con Google Cloud siamo in grado di supportare i nostri clienti nel nella loro trasformazione digitale con Google.”

“I Partner Awards di Google Cloud celebrano l’impatto trasformativo e il valore che i partner hanno apportato ai clienti”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels di Google Cloud. “Siamo orgogliosi di annunciare Go Reply come vincitore del Google Cloud Partner Award 2024 e di riconoscerne i risultati che hanno portato al successo dei clienti nell’ultimo anno.”

Go Reply ha inoltre consolidato il suo impegno verso l’innovazione e lo status di partner di riferimento Google Cloud realizzando la serie di workshop “The Dojo”, attraverso cui i suoi esperti condividono le loro competenze sulle tecnologie Google Cloud.



Questo riconoscimento globale da parte di Google Cloud non solo consolida la posizione di Go Reply come leader in ambito DevOps, ma pone anche le basi per nuove collaborazioni.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Go Reply



Go Reply, parte del Gruppo Reply, è un Google Cloud Premier Partner che fornisce servizi nelle seguenti aree: strategia e migrazione al cloud, cloud hosting, big data, Gen AI e machine learning, gestione della compliance e della sicurezza PCI/ISO, business change e servizi completamente gestiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per supportare le applicazioni business-critical. www.go.reply.com

