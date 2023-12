GlobalLogic annuncia l’acquisizione di Mobiveil

L’acquisizione rafforzerà le capacità di progettazione di embedded software nel portafoglio di GlobalLogic

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic, società del Gruppo Hitachi e leader nella progettazione digitale, oggi ha annunciato di avere stretto un accordo definitivo per acquisire Mobiveil, un’azienda specializzata in servizi di progettazione integrata con sede negli Stati Uniti. L’acquisizione amplierà le capacità esistenti di GlobalLogic nell’Embedded Software, che è essenziale per nuovi prodotti e servizi digitali in settori chiave, compresi Semiconduttori, Automobilistico, Media e MedTech e High Tech. L’acquisizione porta inoltre relazioni con clienti prestigiosi e offre a GlobalLogic accesso immediato a un notevole pool di talenti preparati rilevanti per il settore.





GlobalLogic trarrà vantaggio dai Centers of Excellence (CoEs) di ingegneria matura integrata di Mobiveil con cinque sedi negli Stati Uniti e in India. Questi centri completeranno i CoEs esistenti di GlobalLogic in Europa centrale e orientale. Le competenze di Mobiveil potenzieranno le capacità di GlobalLogic in tutte le tecnologie di software integrato, hardware e ASIC.

“Questa è un’incredibile opportunità per riunire due aziende innovative con talenti di grande esperienza al servizio di molti dei più importanti marchi al mondo”, ha dichiarato Nitesh Banga, CEO di GlobalLogic. “Questa mossa strategica sottolinea il nostro impegno a venire incontro alle richieste dei clienti e a coltivare un pool di talenti molto preparati. Siamo entusiasti di accogliere Mobiveil nella famiglia GlobalLogic e non l’ora di scrivere insieme il prossimo capitolo nel settore”.

“Il nostro percorso con GlobalLogic è iniziato come una collaborazione, ed ora sta diventando un’integrazione che porterà immenso valore ai nostri clienti”, ha dichiarato Ravi Thummarukudy, CEO, Mobiveil. “Siamo felici di unire le forze con GlobalLogic, un nome molto rispettato nel Digital Engineering e un’azienda del Gruppo Hitachi. Questa acquisizione offre a Mobiveil l’occasione di diventare parte della cultura unica di GlobalLogic, e di ampliare le nostre capacità e collaborare a progetti nuovi e innovativi. Non vediamo l’ora di utilizzare questa partnership per offrire soluzioni all’avanguardia ed elevare il nostro impatto sull’industria”.

Tre co-fondatori di Mobiveil, Ravi Thummarukudy, Gopa Periyadan e Srinivasan Duraiswamy entreranno a far parte del team dirigente di GlobalLogic.

Informazioni su GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) è leader nel campo dell’ingegneria digitale. Aiutiamo i brand di tutto il mondo a progettare e creare innovativi prodotti, piattaforme ed esperienze digitali per il mondo moderno. Integrando progettazione dell’esperienza, tecniche di ingegneria complesse e competenza nella gestione dei dati aiutiamo i clienti a immaginare ciò che è possibile e ad accelerarne la transizione a imprese digitali del futuro. Con sede nella Silicon Valley, GlobalLogic gestisce studi di progettazione e centri di ingegneria dappertutto nel mondo, estendendo la sua vasta competenza a clienti in molteplici settori – automotive, trasmissione dati, servizi finanziari, sanitario e scienze della vita, manifatturiero, media e intrattenimento, semiconduttori e tecnologia. GlobalLogic è un’impresa del Gruppo Hitachi operante con la ragione sociale Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), e che contribuisce a una società sostenibile con una qualità migliore della vita dando impulso all’innovazione tramite dati e tecnologia in qualità di Impresa per l’innovazione sociale (“Social Innovation Business”).

About Mobiveil

Mobiveil è una società tecnologica in rapida crescita specializzata nello sviluppo di Silicon Intellectual Properties (IP) (Proprietà intellettuali del silicio), piattaforme e soluzioni per il networking, l’archiviazione e i mercati aziendali. Il personale di Mobiveil si basa su decenni di esperienza per offrire nuclei IP in silicio di alta qualità e comprovata produzione, per l’interconnessione seriale ad alta velocità e schede hardware personalizzate e in formato standard per clienti leader nel settore in tutto il mondo. Grazie al team di ingegneri fortemente motivati, al supporto dedicato all’integrazione, ai modelli aziendali flessibili, alla forte presenza nel settore attraverso alleanze strategiche e partnership chiave, le soluzioni di Mobiveil hanno aggiunto enorme valore ai clienti nell’esecuzione dei propri obiettivi di prodotti entro un determinato budget e una tempistica prefissata. Mobiveil ha sede nella Silicon Valley, con centri di sviluppo tecnico a Milpitas, California, Chennai, Bangalore, Hyderabad e Rajkot, e uffici commerciali e rappresentanti negli Stati Uniti, in Europa, Israele, Giappone, a Taiwan, in India e nella Repubblica Popolare Cinese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

