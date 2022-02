GlideFast Consulting annunciata come 2022 ServiceNow Elite Partner of the Year

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–GlideFast Consulting ha annunciato di essere stata riconosciuta come il 2022 ServiceNow Americas Elite Partner of the Year. GlideFast ha dimostrato il suo impegno per ServiceNow attraverso implementazioni di clienti leader nel settore e la capacità di mostrare una crescita sostanziale.





L’organizzazione ServiceNow Global Alliances and Channel Ecosystem (ACE) riconosce i risultati dei migliori partner che hanno contribuito alla traiettoria di crescita di ServiceNow guidando risultati commerciali di successo per i nostri clienti comuni. I premi di quest’anno si basano sulla performance dei partner per il 2021 valutando i seguenti attributi chiave: contributo/crescita delle entrate, espansione della linea di prodotti, crescita del flusso di lavoro e delle competenze, e innovazione aziendale con impatto associato di trasformazione digitale.

Questo premio è stato consegnato all’evento digitale di ServiceNow Americas Partner Awards venerdì 4 febbraio 2022.

GlideFast Consulting è una società di consulenza fondata da architetti e sviluppatori di ServiceNow nel 2015. In pochi anni il team è salito rapidamente al vertice dell’ecosistema di partner ServiceNow come Elite Partner, fornendo soluzioni IT leader alle organizzazioni, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, sanità, finanza e tecnologia. Negli ultimi anni GlideFast è cresciuta enormemente. Hanno iniziato un programma di sviluppo di ServiceNow chiamato GlideFast Consulting University e hanno acquisito ex Partner Elite di ServiceNow, CloudPires e Pharicode.

“Siamo onorati e umiliati di ricevere il premio più prestigioso che ServiceNow possa offrire. Ogni singolo membro del team GlideFast dovrebbe essere orgoglioso. È un risultato diretto dell’impegno superiore a quello che danno ogni giorno. A nome del team di GlideFast, vorrei ringraziare tutti gli incredibili membri del team di ServiceNow che collaborano con noi e i nostri clienti fedeli che ci affidano le loro iniziative più strategiche”, dice Michael Lombardo, CEO di GlideFast Consulting.

Durante lo scorso anno, ServiceNow ha continuato ad espandere il suo ecosistema globale di partner costruendo relazioni intime con i partner per sostenere i clienti che cercano aiuto per navigare nei loro viaggi di trasformazione digitale e adattarsi al nuovo mondo del lavoro. L’adesione al programma dei partner di ServiceNow ci ha fornito gli strumenti per equipaggiare, abilitare ed essere abilitati a identificare iniziative go-to-market allineate congiuntamente e offerte e soluzioni innovative che forniscono un valore commerciale convincente per i clienti e accelerano la crescita della nostra azienda ServiceNow.

“Siamo lieti di essere stati riconosciuti da ServiceNow per i nostri contributi. La nostra missione continua ad essere il leader inequivocabile nello spazio ServiceNow. Abbiamo grandi aspettative per noi stessi e l’asticella è stata alzata ancora una volta”, dice Jarred Pippy, COO di GlideFast Consulting.

GlideFast Consulting è entusiasta di ricevere questo premio da ServiceNow ma è ancora concentrata sulla crescita, il miglioramento e l’espansione. Questo premio è un altro esempio del loro impegno ad essere il partner di riferimento nell’ecosistema ServiceNow in tutto il mondo. Ora l’azienda punta allo status di Global Elite mentre si espande a livello globale quest’anno.

Informazioni su GlideFast Consulting

GlideFast è un ServiceNow Elite Partner e un’azienda di servizi professionali che fornisce soluzioni su misura e servizi professionali per implementazioni di ServiceNow, integrazioni, servizi di supporto gestito, sviluppo di applicazioni e formazione. Per saperne di più www.glidefast.com. E connettiti con il nostro team su LinkedIn all’indirizzo www.linkedin.com/company/glidefast.

ServiceNow, il logo ServiceNow, Now, Now Platform e altri marchi di ServiceNow sono marchi e/o marchi registrati di ServiceNow, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lauren Jankowski



lauren.jankowski@glidefast.com

(908) 477-1533



www.glidefast.com