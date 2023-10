Gli FPGA di Lattice prescelti per offrire le esperienze di guida di nuova generazione Mazda

– La soluzione Lattice per il collegamento rende possibili applicazioni ADAS cruciali per la sicurezza –

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a bassa potenza, oggi ha annunciato che i suoi premiati FPGA (field-programmable gate array) ora rendono possibili esperienze di guida avanzate sui nuovi modelli Mazda Motor Corporation CX-60 e CX-90. Gli SUV crossover Mazda utilizzano una soluzione all’avanguardia di collegamento dell’interfaccia basata su vari FPGA Lattice a bassa potenza, studiata per applicazioni radar impiegate dai sistemi avanzati di ausilio alla guida (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) realizzate da Furukawa Electric – portata di rilevamento maggiore, migliore precisione del rilevamento e funzionalità di riconoscimento spaziale – senza sacrificare le prestazioni dell’autoveicolo.





“Siamo orgogliosi di avere stretto una partnership con Mazda, azienda innovatrice leader nel settore automotive, in relazione a queste importanti applicazioni per la sicurezza”, commenta Jerry Xu, Presidente APAC presso Lattice Semiconductor. “Si tratta di un esempio eccezionale delle tipologie di nuove esperienze per il guidatore e i passeggeri che rendiamo possibili con il nostro portafoglio di soluzioni FPGA pensate per il settore automotive che offrono basso di consumo di potenza, sicurezza, affidabilità e prestazioni ineguagliati”.

“Noi di Mazda siamo impegnati a perseguire la “gioia della guida” per la “gioia di vivere” dei clienti e a contribuire alla società. Utilizzando le innovative soluzioni FPGA sviluppate da Lattice siamo convinti che miglioreremo ulteriormente le capacità degli autoveicoli con le funzioni ADAS più avanzate e affidabili”, aggiunge Michihiro Imada, Direttore sviluppo sistemi di controllo integrati presso Mazda Motor Corporation. “Mentre continuiamo a impegnarci per raggiungere l’eccellenza nella creazione di veicoli che proteggano i guidatori offrendo loro esperienze superiori, guardiamo con fiducia alla possibilità di plasmare il futuro insieme a Lattice offrendo ai clienti sistemi di guida sicuri”.

Per ulteriori informazioni visitare:

Profilo di Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è leader nello sviluppo di soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e in vari settori in crescita – comunicazioni, computing, industriale, automotive e consumer. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per maggiori informazioni su Lattice visitare www.latticesemi.com. È possibile anche seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat e Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. L’uso del termine “partner” non implica un accordo legale tra Lattice e qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

AVVISO GENERALE. Altri nomi di prodotti utilizzati nella presente pubblicazione hanno solo scopi identificativi e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi titolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

REFERENTE PER I MEDIA

Sophia Hong



Lattice Semiconductor



503-268-8786



Sophia.Hong@latticesemi.com

REFERENTE PER GLI INVESTITORI

Rick Muscha



Lattice Semiconductor



408-826-6000



Rick.Muscha@latticesemi.com