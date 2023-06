Gli Emirati Arabi Uniti promettono ulteriori 2,7 miliardi di dollari in accordi di off-take nel settore industriale: un invito agli investitori globali a sfruttare gli incentivi

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Sua Eccellenza il Dott. Sultan Al Jaber, Ministro dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate, ha annunciato oggi lo stanziamento di 2,7 miliardi di dollari in accordi di off-take nel settore industriale degli Emirati Arabi Uniti: una mossa per stimolare la produzione locale, rafforzare le filiere e attirare investitori internazionali.





Nell’intervento al secondo Make it in the Emirates Forum, S.E. il Dott. Al Jaber ha affermato che la nuova serie di opportunità di approvvigionamento si baserebbe sugli accordi di off-take del forum precedente.

“Uno dei risultati chiave del forum dello scorso anno ha visto diverse importanti aziende nazionali annunciare l’intenzione di investire 29,9 miliardi di dollari nel prossimo decennio per acquistare 300 prodotti frutto dell’imprenditoria locale,” ha spiegato Al Jaber.

“Sono lieto di condividere con voi che, solo nel primo anno, è stato implementato il 28% di questi accordi di off-take, per un valore complessivo di 8,4 miliardi di dollari.”

S.E. Al Jaber ha anche annunciato piani per oltre 30 nuovi progetti industriali, che rappresentano oltre 1,6 miliardi di dollari di investimenti.

“Questi progetti includono iniziative pionieristiche, come la creazione del primo impianto di elettrolizzatore di idrogeno negli Emirati Arabi Uniti,” ha precisato.

Sono stati inoltre promessi 1,63 miliardi di dollari di soluzioni di finanziamento per il settore industriale, insieme a 5.000 posti di lavoro per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti nell’industria attraverso l’Industrialist Program.

S.E. Al Jaber ha aggiunto: “Invito tutti i partecipanti e i presenti a esplorare attraverso questo forum gli incentivi e i fattori abilitanti forniti da vari dipartimenti di sviluppo economico, zone industriali e speciali, istituzioni finanziarie e aziende nazionali.”

Le esportazioni industriali degli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto 47,6 miliardi di dollari nel 2022, crescendo del 49% rispetto al 2021. Il contributo del settore industriale al PIL è salito a 49,5 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 38% rispetto al 2020.

Il Make it in the Emirates Forum è organizzato dal Ministero dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate, in collaborazione con il Dipartimento dello Sviluppo Economico di Abu Dhabi e l’Abu Dhabi National Oil Company.

