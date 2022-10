GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO: TRADE REPUBLIC AMPLIA LA PROPRIA OFFERTA DI SOLUZIONI DI RISPARMIO

Trade Republic offre ora piani di risparmio gratuiti su 2.000 ETF e 2.500 azioni

Aggiunta di circa 1.000 nuovi ETF di emittenti come Vanguard, Invesco e VanEck

Trade Republic introduce nuovi strumenti che permettono di investire facilmente in interi trend

I piani di risparmio hanno ora importo minimo 1 Euro

MILANO–(BUSINESS WIRE)–In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, Trade Republic amplia significativamente la propria offerta di risparmio: con l’aggiunta di oltre 1.000 ETF, Trade Republic offre ora la più ampia selezione di piani di risparmio gratuiti d’Europa. Vanguard, Invesco, VanEck e altri noti emittenti sono ora disponibili. Inoltre, Trade Republic lancia nuovi prodotti che consentono di investire in temi come Big Tech o Sostenibilità. L’importo minimo di attivazione per i piani di risparmio è di solo 1€.

“Trade Republic è la casa dei risparmiatori di tutta Europa. Più della metà dei nostri clienti sottoscrive con noi il suo primo piano di accumulo”, afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic.

Trade Republic aggiunge al proprio ecosistema nuovi emittenti come Vanguard, Invesco e VanEck. Da oggi è possibile investire in 2.000 ETF e 2.500 piani di risparmio azionari. I piani di risparmio sono gratuiti e attivabili a partire da un importo minimo di un euro.

“Attivare un piano di risparmio, quindi investire regolarmente somme costanti di denaro, è il modo migliore di costruire una posizione, perchè così facendo si media il prezzo di ingresso e quindi riduce il rischio”, commenta Emanuele Agueci, Country Manager Italy & Baltics per Trade Republic.

Inoltre, Trade Republic aggiunge gli Investimenti Tematici, una nuova categoria di prodotti che permette di investire in interi megatrend come Big Tech o Sostenibilità.

Le funzionalità saranno rese disponibili nel mese di novembre.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

A PROPOSITO DI TRADE REPUBLIC:

Trade Republic si pone l’obiettivo di creare ricchezza per milioni di europei grazie a un accesso sicuro, facile e senza commissioni ai mercati dei capitali. Con oltre un milione di clienti, permette di investire in piani di risparmio, frazioni sia di azioni che di ETF, criptovalute e derivati. Trade Republic è supervisionata da Bundesbank e da BaFin, e ha ricevuto investimenti da fondi come Accel, Creandum, Founders Fund, Ontario Teachers’, Project A, Sequoia.

Contacts

