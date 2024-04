Games Global annuncia la presentazione di una dichiarazione per la registrazione riguardante un’offerta pubblica iniziale proposta

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Games Global Limited (“Games Global”), una delle principali società nello sviluppo, distribuzione e commercializzazione di innovative soluzioni business-to-business integrate e per contenuti di gaming sullo stile dei casinò online per operatori di iGaming in tutto il mondo basati sulle dimensioni della sua rete di studi di sviluppo e produzione di giochi online, oggi ha annunciato di avere presentato pubblicamente una dichiarazione per la registrazione sul modulo F-1 presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) riguardante un’offerta pubblica iniziale proposta delle sue azioni ordinarie. La tempistica dell’offerta, il numero di azioni che saranno offerte e la gamma di prezzi relativa all’offerta proposta non sono stati ancora determinati. Games Global ha richiesto di quotare le sue azioni ordinarie alla borsa di New York (NYSE) con il simbolo “GGL”.

In relazione all’offerta proposta J.P. Morgan, Jefferies e Macquarie Capital stanno operando come primi sottoscrittori congiunti, mentre Barclays sta operando come bookrunner.

L’offerta proposta sarà effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. Copie del prospetto informativo preliminare riguardante l’offerta proposta, quando disponibili, potranno essere richieste a:

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per telefono chiamando il numero (866) 803-9204 o per e-mail scrivendo a prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, per telefono chiamando il numero (877) 821-7388 o per e-mail scrivendo a prospectus_department@jefferies.com; oppure

Macquarie Capital (USA) Inc., Attention: Equity Syndicate Department, 125 West 55th Street, New York, NY 10019 o per e-mail scrivendo a MacquarieEquitySyndicateUSA@macquarie.com.

Presso la SEC è stata presentata una dichiarazione per la registrazione relativa a queste azioni, che però non è ancora in vigore. Queste azioni non possono essere vendute né è possibile accettare offerte di acquisto prima che tale dichiarazione sia in vigore. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né un invito a un’offerta di acquisto di tali azioni e non sarà effettuata nessuna vendita di tali azioni in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta, invito o vendita sarebbero illegali, prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli esistenti in tale Stato o giurisdizione.

In qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo (il “SEE”) il presente annuncio e l’offerta sono indirizzati e diretti solo alle persone che sono “investitori qualificati” (“Investitori qualificati”) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento concernente il prospetto informativo”). Nel Regno Unito, il presente annuncio e l’offerta sono indirizzati solo a “investitori qualificati” ai sensi del Regolamento concernente il prospetto informativo in quanto è parte della legge nazionale del Regno Unito ai sensi della legge European Union (Withdrawal) Act 2018 che siano anche (i) persone in possesso di competenza professionale nel settore degli investimenti di cui all’articolo 19(5) della legge Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’“Ordine”); (ii) entità con patrimonio netto di notevole consistenza come descritto nell’Articolo 49(2)(a)-(d) dell’Ordine; oppure (iii) persone alle quali potrebbe altrimenti essere comunicato legalmente (si fa riferimento a tali persone con il termine “soggetti pertinenti”).

Il presente annuncio non deve costituire la base di un’iniziativa da parte di (i) nel Regno Unito, persone che non siano soggetti pertinenti e (ii) in qualsiasi Stato membro del SEE, persone che non siano Investitori qualificati. Eventuali investimenti o attività correlate a investimenti a cui il presente annuncio fa riferimento sono disponibili solo a, e potranno parteciparvi solo, (i) nel Regno Unito, soggetti pertinenti e (ii) in qualsiasi Stato membro del SEE, Investitori qualificati.

Informazioni su Games Global

Games Global è una delle principali società nello sviluppo, distribuzione e commercializzazione di innovative soluzioni business-to-business integrate e per contenuti di gaming sullo stile dei casinò online (“iGaming”) in mercati di tutto il mondo regolamentati. Games Global vanta una delle più grandi reti di studi di sviluppo e produzione di contenuti iGaming; negli ultimi 20 anni i suoi 40 studi interni e gestiti con partner hanno sviluppato oltre 1.300 giochi proprietari. Con un’offerta ineguagliata sul mercato di giochi su slot-machine, giochi da tavolo, video poker, video bingo, jackpot progressivi, giochi game show (‘giochi a premi’), giochi crash e giochi da casinò live, Games Global è un fornitore di contenuti chiave per operatori di iGaming, favorendo la rapida crescita del settore iGaming in mercati regolamentati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media



media@gamesglobal.com

Investitori



investors@gamesglobal.com