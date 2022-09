Gallium Semiconductor presenta il nuovo portafoglio prodotti dei suoi transistor GaN

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Gallium Semiconductor, innovativo fornitore di soluzioni di semiconduttori RF al nitruro di gallio (GaN), oggi ha presentato il suo ampio portafoglio di transistor RF di potenza alla European Microwave Week 2022 Conference.

Nel corso dell’evento, presso lo stand dell’azienda (N. B25), Gallium Semiconductor presenta un’ampia gamma di soluzioni GaN per le infrastrutture 5G, il settore aerospaziale e militare, la sicurezza pubblica e le applicazioni industriali, scientifiche e mediche (ISM). I prodotti principali comprendono:

Rinomati dispositivi GaN progettati in maniera ottimale per la bassa resistenza termica e con una potenza satura in uscita da 10 a 400 Watt

Impareggiabili transistor GaN in convenienti pacchetti DFN in plastica, con affidabilità elevata e dissipazione del calore eccellente

Transistor GaN pre-accoppiati e a banda larga facili da usare, in pacchetti con intercapedine pneumatica

Innovative soluzioni di transistor a due vie per le reti 5G con un’eccellente capacità di pre-distorsione digitale

Questi prodotti offrono performance ottimali in termini di potenza in uscita, guadagno, efficienza e ampiezza di banda. “I clienti continuano a richiedere amplificatori RF di potenza estremamente performanti e ad efficienza elevata”, è stato il commento di Michael Guyonnet, vicepresidente della divisione Reti di Gallium Semiconductor. “Le nostre innovative soluzioni GaN offrono quelle performance totalmente innovative richieste dai clienti per le loro applicazioni critiche nel settore radar, ISM e delle comunicazioni”. Sono attualmente a disposizione dei clienti qualificati i nuovi transistor RF di potenza e le schede per valutazione, ai fini del campionamento. È possibile scaricare il catalogo completo dei prodotti di Gallium Semiconductor in formato elettronico dal link www.galliumsemi.com/downloads.

Informazioni su Gallium Semiconductor

La missione di Gallium Semiconductor è consentire la commercializzazione su larga scala di soluzioni di semiconduttori al nitruro di gallio (GaN) per le comunicazioni mobili 5G, il comparto aerospaziale e militare e le applicazioni industriali, scientifiche e mediche. Combiniamo i migliori talenti globali, dall’ingegneria alla produzione, con dirigenti d’azienda esperti per fornire i semiconduttori con le performance e l’efficienza più elevata, a costi contenuti, per sistemi RF, a microonde e a onde millimetriche di prossima generazione. Per ulteriori informazioni sull’azienda visitare il sito www.galliumsemi.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

