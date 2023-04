Fusion Risk Management annuncia un investimento strategico per la crescita da parte di Great Hill Partners

CHICAGO e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Fusion Risk Management, Inc. (“Fusion” o la “azienda”), leader nel software e nei servizi sul cloud per la resilienza operativa, la continuità aziendale e la gestione del rischio, oggi ha annunciato un investimento strategico per la crescita stanziato da Great Hill Partners, importante società di private equity orientata alla crescita. L’investimento di maggioranza consentirà di migliorare le capacità di go-to-market e di innovazione dei prodotti di Fusion, che continuerà a velocizzare la ricerca di numerose e interessanti opportunità di crescita organica e inorganica. L’investitore storico Vista Equity Partners (“Vista”) conserverà un significativo pacchetto di minoranza in Fusion, al fianco di Catalyst Investors e di Level Equity Management. Non sono stati divulgati i termini finanziari della transazione.

Negli ultimi anni Fusion è cresciuta rapidamente, con le organizzazione dei mercati di sbocco, regolamentati e non, che passano da approcci reattivi ad ambiti proattivi in tempo reale che riuniscono il rischio tra dipendenti, terze parti, processi e tecnologie. La piattaforma leader dell’azienda offre a una base diversificata di oltre 400 clienti blue chip la conoscenza e i flussi di lavoro necessari per mitigare meglio le minacce, ridurre al minimo i tempi di interruzione dei sistemi, mantenere la resilienza operativa e supportare le attività critiche in caso di crisi impreviste, come pandemie, eventi geopolitici, disastri naturali, cyberattacchi e altro ancora.

“Con la continua evoluzione del panorama del rischio, le aziende ora più che mai richiedono strutture agili e flessibili per la resilienza operativa, per orientarsi tra le interruzioni dei servizi e stimolare una crescita sostenibile”, ha dichiarato Michael Campbell, CEO di Fusion Risk Management. “L’importante risultato di oggi dimostra la capacità di Fusion nella fornitura di informazioni fruibili e basate sui dati, grazie a cui i clienti possono sviluppare progetti dinamici e affrontare in modo proattivo i rischi e le interruzioni che sono ormai diventati una situazione comune. Siamo certi che Great Hill si dimostrerà un partner impareggiabile, di cui sfrutteremo le approfondite competenze e risorse nel settore per valorizzare ulteriormente il potenziale della nostra piattaforma e accelerare la nostra missione: trasformare in realtà la vera resilienza aziendale”.

“Fusion è chiaramente un leader nell’ambito della gestione del rischio e offre ai clienti un valore senza paragoni grazie alla proposta dei completi strumenti necessari per una maggior consapevolezza, preparazione e resilienza”, è il commento di Chris Busby, direttore generale di Great Hill. “L’azienda corrisponde esattamente al profilo del tipo di impresa in cui puntiamo a investire: realtà a forte crescita che guidano cambiamenti trasformativi dei rispettivi settori. La nostra vasta esperienza nel software e negli investimenti per la crescita rappresenta per Fusion un enorme potenziale per capitalizzare le opportunità future, in un importante contesto normativo e per la conformità, oltre che per continuare ad approfondire le solide relazioni a lungo termine create con i clienti. Siamo entusiasti di collaborare con Michael, con tutto il team dirigenziale e con Vista per rafforzare la posizione in prima linea di Fusion nel software per la resilienza operativa e per la gestione del rischio”.

“Dall’inizio di questo partenariato, Fusion e Vista si sono concentrate sulla trasformazione dell’azienda in una piattaforma leader grazie all’innovazione dei prodotti e all’incremento delle capacità go-to-market, per rispondere alla crescente domanda dei clienti, che puntano a creare organizzazioni resilienti”, ha sottolineato René Yang Stewart, co-responsabile di Endeavor Fund di Vista e direttore generale senior. “Siamo entusiasti di proseguire in questa spinta propulsiva dando il benvenuto a Great Hill Partners e avviandoci verso la prossima fase della traiettoria di crescita di Fusion”.

Oltre a Fusion Risk Management, il portafoglio di Great Hill Partners di aziende specializzate nel software enterprise comprende eloomi, BigChange, Auvik, Varicent, Totango, Intapp e diverse altre. Precedenti investimenti nel settore software includono Reflexis Systems, Reward Gateway, PlanSource, ZoomInfo e altri.

William Blair & Company ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Fusion Risk Management. Kirkland & Ellis LLP ha agito in qualità di consulente legale di Great Hill Partners e di Fusion.

Informazioni su Fusion Risk Management, Inc.

Fusion Risk Management è un leader nel software sul cloud per la resilienza operativa che comprende continuità aziendale e recovery di emergenza, gestione del rischio, gestione della tecnologia informatica e dei rischi alla sicurezza, gestione di crisi e incidenti e altro ancora. Le soluzioni dell’azienda consentono alle organizzazioni di prendere decisioni basate sui dati con un approccio olistico e agile, e di mantenere le promesse del brand anche in caso di interruzioni dei sistemi. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fusionrm.com.

Informazioni su Great Hill Partners

Fondata nel 1998, Great Hill Partners è una società di private equity specializzata in investimenti di un valore compreso tra 100 e 500 milioni di dollari USA e diretti a realtà ad alta crescita in tutto il comparto software, dell’e-commerce, della tecnologia finanziaria, della sanità e delle infrastrutture digitali. Con sedi a Boston e a Londra, Great Hill ha ottenuto impegni per oltre 12 miliardi di dollari e ha investito in più di 95 imprese, conquistando una vasta esperienza nella creazione di partenariati a lungo termine con imprenditori e fornendo risorse flessibili per favorire la crescita delle aziende nel medio mercato. Great Hill si è affermata per la posizione dominante nel settore e si è piazzata al 3° posto nella classifica 2022 HEC Paris-Dow Jones Mid-Market Buyout Performance Ranking, che ha valutato le performance dei fondi di 563 importanti società di private equity tra il 2009 e il 2018. Per ulteriori informazioni, tra cui un elenco completo degli investimenti effettuati da Great Hill, visitare il sito www.greathillpartners.com.

Informazioni su Vista Equity Partners

Con oltre 96 miliardi di dollari USA di asset gestiti al 31 dicembre 2022, Vista è tra le principali società di investimento globali. Investe esclusivamente in organizzazioni di software enterprise orientate ai dati e alla tecnologia, tramite strategie di private equity, capitale permanente, credito e public equity, portando un approccio che considera prioritaria la creazione di valore di mercato a lungo termine a vantaggio del suo ecosistema globale di investitori, aziende, clienti e dipendenti. Gli investimenti di Vista sono supportati da una cospicua base di capitale a lungo termine, da esperienza nella strutturazione di transazioni orientate alla tecnologia e da tecniche gestionali comprovate e flessibili che stimolano una crescita sostenibile. Vista ritiene che il potere trasformativo della tecnologia sia la chiave per un futuro persino migliore: un pianeta più sano, un’economia più intelligente, una comunità diversificata e inclusiva e un percorso più ampio verso la prosperità. Per ulteriori informazioni consultare il sito vistaequitypartners.com. Seguire Vista su LinkedIn, @Vista Equity Partners, e su Twitter, @Vista_Equity.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per Fusion:



Terese Fernandez



Fusion Risk Management



917.640.1016

Per Great Hill Partners:



Danya Al-Qattan / Zachary Tramonti / Kevin Siegel



greathill@fgsglobal.com

(212) 687-8080

Per Vista Equity Partners:



Brian W. Steel



media@vistaequitypartners.com

(212) 804-9170