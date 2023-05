FRENCH TECH: Fortunato esordio in Francia per la nuova linea AIDE di robot per la sicurezza terapeutica

LE MANS, Francia–(BUSINESS WIRE)–Deenova, il gruppo franco-italiano leader europeo nelle soluzioni di automazione per la sicurezza terapeutica in ospedali e strutture di lunga degenza, è lieta di annunciare la firma di due nuovi contratti per la fornitura dei suoi robot automatizzati AIDE di ultima generazione.

Il primo contratto è stato siglato con l’ospedale Charles Perrens a Bordeaux e prevede la fornitura di AIDE-CUT, soluzione automatizzata di Deenova per il taglio dei blister di farmaci solidi orali e il riconfezionamento di tutte le forme farmaceutiche, sempre con la massima sicurezza. Nell’allestimento delle terapie in dose unitaria, AIDE-CUT garantisce assoluta precisione ed accuratezza. Il sistema è dotato di sensori ad alta tecnologia che rilevano e correggono gli errori in tempo reale, assicurando l’ottimizzazione dei processi di taglio e riconfezionamento.

Il secondo contratto è stato siglato con la Casa di Riposo Paul Reig di Banyuls, in Francia, per la fornitura di AIDE-PICK, tecnologia Deenova che automatizza la preparazione delle terapie personalizzate in vista della somministrazione ai pazienti. L’AIDE-PICK migliora la sicurezza del paziente, riduce gli errori terapeutici e massimizza l’efficienza operativa garantendo la piena tracciabilità dei farmaci e consentendo agli infermieri di trascorrere più tempo con i pazienti e meno tempo a preparare le terapie.

La linea AIDE di dispensazione automatizzata è stata lanciata nel 2013 e poi aggiornata nel 2022/2023 con l’integrazione di moduli per il riconfezionamento automatico e la dispensazione di tutte le forme farmaceutiche, compresi flaconi, bustine, fiale e siringhe preriempite. La nuova linea AIDE verrà presentata al congresso di farmacia ospedaliera francofona Hopipharm, che si terrà quest’anno dal 24 al 26 maggio al Centro Congressi di Strasburgo (Stand 79).

“Questi contratti sono una testimonianza della fiducia dei clienti nella nostra capacità di fornire soluzioni innovative e affidabili in grado di migliorare la sicurezza e l’efficienza della gestione dei farmaci”, ha affermato Loїc Bessin, inventore delle soluzioni AIDE e Managing Director di Deenova France, aggiungendo poi: “in meno di un anno dal lancio della nostra linea AIDE abbiamo già sei installazioni pianificate per il 2023.”

Con questi due nuovi contratti, Deenova rafforza la sua leadership nel mercato francese dell’automazione per la sicurezza terapeutica, come spiega Christophe Jaffuel, membro del consiglio di amministrazione e Chief Commercial Officer del Gruppo Deenova: “Dopo 10 anni di leadership nel mercato francese con il sistema automatizzato ACCED, il fortunato lancio della nostra nuova linea modulare AIDE è molto promettente per il futuro della nostra azienda.”

Il Gruppo Deenova

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica per la tracciabilità a circuito chiuso di farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova alleviano la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari, incrementano la sicurezza dei pazienti riducendo gli errori di terapia, consentono il controllo sui beni sanitari sensibili limitando sprechi e costi e contribuiscono a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%

Per maggiori informazioni sulle soluzioni leader di mercato di Deenova, visita www.deenova.com.

Contacts

Christophe Jaffuel, c.jaffuel@deenova.com,



Martina Buccianti, m.buccianti@deenova.com, +39 0523 785311