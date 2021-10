Freedom Finance Europe Riceve l’Approvazione da Euroclear

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il 4 ottobre, il comitato di ammissione di Euroclear Bank ha approvato la richiesta di adesione diretta di Freedom Finance Europe. Di conseguenza, i clienti di Freedom Finance Europe potranno ora beneficiare di un’infrastruttura finanziaria di prima livello presso il principale depositario centrale internazionale di titoli.

“Ci sono voluti più di nove mesi per completare tutte le procedure necessarie per diventare un membro di Euroclear. Ciò fornisce ulteriore sicurezza ai nostri clienti ed è un passo importante nella nostra espansione globale che ci consentirà di ampliare la nostra gamma di operazioni, servizi di regolamento e custodia per i nostri clienti nei mercati europeo, britannico e statunitense”, ha affermato Evgenii Tiapkin, direttore esecutivo di Freedom Finance Europe.

Il sistema di regolamento titoli internazionale di Euroclear esiste dal 1968. Le attività detenute dal depositario sono attualmente valutate per 32,8 trilioni di euro. Le transazioni in titoli di Euroclear per i suoi clienti ammontano a più di 897 trilioni di euro all’anno.

Info su Freedom Finance Europe Ltd

Freedom Finance Europe Ltd è un broker moderno, dinamico e affidabile con un’assistenza clienti professionale e un team esperto e competente in materia di mercati azionari europei e statunitensi.

La società offre supporto completo, solide piattaforme di trading e tecnologie all’avanguardia per fare trading sul mercato. Tramite i suoi trader o utilizzando la piattaforma di trading mobile Freedom24, gli investitori possono ottenere l’accesso diretto ai mercati azionari americani ed europei e l’opportunità di partecipare all’IPO.

Freedom Finance Europe Ltd. è stata registrata a Cipro il 05.08.2013 con il numero di registrazione HE324220 ed è regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con licenza numero CIF 275/15 rilasciata il 20.05.2015.

