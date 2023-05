FourKites rilascia nuove funzioni per la visibilità sul trasporto aereo di merci a livello mondiale

Le nuove caratteristiche migliorano la visibilità completa di FourKites sulla supply chain tramite un “unico pannello trasparente”

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il leader della visibilità sulla supply chain FourKites ha lanciato numerose e potenti funzioni innovative che migliorano la visibilità sul trasporto aereo di merci a livello mondiale. Le nuove funzionalità, come i dashboard leader di settore e le visualizzazioni esclusive su eventi dei vettori, spedizioni frazionate e informazioni sulle prenotazioni, completano le attuali e complete soluzioni per la visibilità internazionale di FourKites e aiutano gli spedizionieri a creare rotte basate sugli input in transito in modo proattivo, il tutto da un’unica interfaccia utente.





Spedizionieri e trasportatori utilizzano di frequente il trasporto aereo per le merci di valore e per velocizzare le spedizioni in caso di ritardi.

