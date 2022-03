FourKites presenta la solida iniziativa Zero emissioni (Net Zero) al più grande evento mondiale sulla sostenibilità della catena di fornitura ad Amsterdam

Nell’ambito dell’iniziativa globale, FourKites annuncia il Sustainability Hub, che offre un monitoraggio granulare delle emissioni, benchmark industriali, analisi e modellazione di scenari per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites, la piattaforma leader mondiale per la visibilità della catena di fornitura in tempo reale, ha annunciato oggi la sua nuova iniziativa Net Zero per aiutare le aziende leader al mondo a raggiungere i loro obiettivi organizzativi per ridurre le emissioni della catena di fornitura. Come parte di questo annuncio, FourKites ha presentato il Sustainability Hub, una suite di strumenti di analisi per fornire una migliore visibilità sul consumo di risorse e sulla generazione di rifiuti, un nuovo Comitato consultivo per la sostenibilità e una ricerca originale in corso intorno alla sostenibilità.





Sustainability Hub è l’ultima fase dell’obiettivo di FourKites di aiutare le aziende a scalare gli sforzi di sostenibilità attraverso la tecnologia e la collaborazione. La piattaforma includerà nuovi strumenti e capacità che permettono ai clienti di:

inserire i loro obiettivi di sostenibilità e tracciare più accuratamente le emissioni risparmiate

prendere in considerazione i progressi rispetto alle medie del settore in base agli obiettivi organizzativi e ai dati anonimi del settore

fare un’analisi drill-down nei dettagli aggiuntivi a livello di carico per individuare meglio le opportunità di ottimizzazione

seguire i progressi attraverso un dashboard riassuntivo

usare i dati analitici e la modellazione degli scenari per far emergere nuove idee per la riduzione delle emissioni

Sustainability Hub si basa su Sustainability Dashboards, una soluzione gratuita che permette alle aziende di identificare aree specifiche all’interno delle loro catene di fornitura che stanno contribuendo ad alti livelli di emissioni di gas serra in modo da poter sviluppare strategie di sostenibilità più efficaci.

L’annuncio coincide con il Vertice globale 2022 per la sostenibilità delle catene di fornitura (2022 Global Supply Chain Sustainability Summit) di FourKites che riunisce più di 4.000 dirigenti della catena di fornitura e leader di pensiero sulla sostenibilità di organizzazioni come Sony, AB InBev, DHL, Future Planet, Volvo Group e altri, per discutere su come guidare un impatto ambientale positivo attraverso la trasformazione della catena di fornitura.

Secondo Gartner, “Non possiamo scalare l’agenda della sostenibilità senza la tecnologia. I CSCO si aspettano che l’attenzione alla digitalizzazione aumenti. Il 72% ha dichiarato che le imprese continueranno a digitalizzarsi e a integrare nuove tecnologie, il che significa che le catene di fornitura dovranno adattarsi continuamente”.* A tal fine, FourKites ha continuato a guidare l’innovazione nel settore e a facilitare la discussione tra i principali stakeholder del comparto per aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

“Abbiamo iniziato a usare FourKites anni fa perché sapevamo che era importante avere visibilità durante il trasporto”, ha dichiarato Paul Avampato, Responsabile della logistica internazionale settore bucato e cura della casa di Henkel. “Ora stiamo usando quei dati per guidare l’efficienza della nostra catena di fornitura e per aiutare a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità”.

Sustainability Hub è l’ultimo componente della poliedrica strategia di FourKites per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Altri programmi e soluzioni includono:

“La sostenibilità è un principio fondamentale della nostra filosofia a FourKites, e ci concentriamo per permettere ai nostri clienti Fortune 1000 di integrare la sostenibilità in ogni livello della loro catena di fornitura”, ha affermato il fondatore e CEO di FourKites, Mathew Elenjickal. “Sono davvero orgoglioso del nostro team che ha guidato il programma della sostenibilità per il settore e ha aiutato i nostri clienti ad avere un impatto significativo sull’ambiente”.

*Gartner, “CSCO Response to Environmental Sustainability Trends for Supply Chain in 2022,” Sarah Watt, Laura Rainier, Heather Wheatley, Simon Bailey, Andrew Stevens, Kristin Moyer. Pubblicato il 24 gennaio 2022.

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità della catena di fornitura al mondo, ed estende la visibilità oltre il trasporto nei cantieri, nei magazzini, nei negozi e oltre. FourKites traccia più di 2,5 milioni di spedizioni al giorno su strada, ferrovia, oceano, aria, pacchi e corriere e raggiunge oltre 185 Paesi; grazie alla combinazione di dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico aiuta le aziende a digitalizzare le loro catene di fornitura end-to-end. Oltre 1.000 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 delle prime 10 aziende CPG e 18 delle prime 20 aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare https://www.fourkites.com/.

