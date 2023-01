FourKites lancia Data Connector, per aiutare le aziende a massimizzare la potenza dei dati della supply chain

Grazie alla nuova integrazione con gli strumenti di intelligence aziendale, i clienti dispongono di un accesso senza precedenti a dati affidabili e in tempo reale sulla supply chain, per eliminare i silos e massimizzare l’agilità

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il leader della visibilità sulla supply chain FourKites oggi ha annunciato il lancio di Data Connector, un’offerta che permette ai clienti di accedere automaticamente a FourKites e di sfruttarne i dati direttamente dallo strumento di intelligence aziendale in uso. Data Connector rende i dati della supply chain più accessibili rispetto al passato, aiutando così i leader di tutte le organizzazioni ad accedere a informazioni preziose, per mitigare le interruzioni e accelerare i processi decisionali.





Dalla soddisfazione del cliente al rendimento dello spedizioniere, i dati in tempo reale della supply chain sono fondamentali per comprendere la salute e le performance di un’azienda. Diversamente da altri metodi di integrazione dei dati, che consentono di accedere soltanto a una parte dei dati della supply chain dell’azienda e che richiedono lunghi processi di integrazione, Data Connector consente agli analisti di incorporare centinaia di punti dati da FourKites direttamente nella piattaforma di analisi personalizzata da loro scelta.

“Data Connector ha consentito alla nostra azienda di migliorare la tracciabilità integrando ulteriori punti dati nella reportistica interna”, è il commento di Kaitlyn DeSpiegler, responsabile della Logistica per i progetti strategici presso 3M. “A sua volta, questo ci ha aiutato a ottenere una miglior visione sui nostri processi di export in termini di ritardi e consegne. I dati vengono inseriti in una visione completa e più ampia utilizzata dai nostri team di import-export per monitorare la lavorazione delle merci nei magazzini 3PL e nel paese esportatore. Gli addetti hanno riscontrato che la possibilità di integrare in un unico report tutti i dati per la tracciabilità porta a un’efficienza notevole”.

Creato per i data analyst alla ricerca della massima flessibilità per analisi personalizzate, Data Connector consente ai clienti di iniziare a creare dashboard ‘su misura’ in pochi minuti, senza necessità di implementazione né di significative risorse di sviluppo. Elimina anche la necessità di caricare manualmente i dati o di ricorrere a complessi flussi di lavoro per integrare i dati FourKites negli stack di intelligence aziendale dei clienti.

“I leader aziendali si stanno rendendo conto del fatto che dati affidabili e di qualità elevata della supply chain non riguardano solo camion e treni, ma sono importanti per tutte le componenti dell’impresa. Più sono accessibili i dati all’interno delle organizzazioni, più è possibile ottimizzarne le operazioni”, è il commento di Priya Rajagopalan, responsabile prodotti di FourKites. “Ci impegniamo a garantire che i nostri clienti possano massimizzare il loro intero ecosistema di provider tecnologici, di cui FourKites rappresenta un elemento importante, per rendere più informati e veloci i loro processi decisionali”.

I clienti di FourKites, tra cui 3M, si rivolgono a Data Connector per identificare i dati della supply chain più importanti per le loro esigenze e sfruttano queste informazioni per generare una visione aziendale più ampia e velocizzare il time to value. Data Connector è disponibile per i clienti FourKites di tutto il mondo e di ogni settore.

La piattaforma leader della visibilità sulla supply chain FourKites® estende la visibilità oltre il trasporto fin nei cortili, magazzini, punti vendita e non solo. Ogni giorno tiene traccia di oltre 3 milioni di spedizioni via terra, rotaia, mare, aria, servizi pacchi e ultimo miglio; opera in oltre 200 paesi e territori, combinando dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico per aiutare le aziende a digitalizzare l’intero settore logistico. Oltre 1.200 dei brand più noti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (CPG) e 18 delle 20 principali aziende alimentari e delle bevande si affidano a FourKites per trasformare la propria attività e creare supply chain più agili, efficienti e sostenibili. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.fourkites.com/.

