FourKites e RCS Logistics si alleano per portare la visibilità multimodale completa ai clienti di tutto il mondo

La visibilità in tempo reale aiuta i principali fornitori di servizi logistici (LSP) a semplificare le operazioni e realizzare l'enorme crescita nei trasporti via mare e su strada, offrendo ai clienti un'esperienza di livello mondiale

L'importante azienda di visibilità della catena di fornitura FourKites e RCS Logistics, uno dei maggiori fornitori di servizi di logistica al mondo, hanno annunciato oggi una collaborazione per offrire ai clienti di RCS una soluzione "sportello unico" per la visibilità totale delle loro spedizioni marittime, aeree, drayage, intermodali e su strada (over-the-road, OTR). Grazie ai dati sulle catene di fornitura in tempo reale forniti dal leader nel settore FourKites, il personale interno alle aziende e i clienti stessi possono utilizzare la visibilità automatizzata, in tempo reale, dello stato e della ubicazione delle spedizioni in transito in deposito in tutto il mondo.





“La piattaforma di visibilità della catena di fornitura offerta da FourKites è rivoluzionaria per RCS Logistics”, afferma Brian Heaney, Presidente di RCS Logistics. “Grazie ai dati di visibilità completi forniti da FourKites dal ritiro alla consegna delle merci, i tempi di arrivo previsti (Estimated Time of Arrival, ETA) e lo stato delle spedizioni in tempo reale più precisi del settore, il nostro personale interno è molto più efficiente e in grado di concentrarsi sul miglioramento dei servizi forniti, mentre i nostri clienti e collaboratori hanno a disposizione una panoramica completa delle loro catene di fornitura e delle spedizioni. È un’esperienza moderna, di livello mondiale di cui oggi possono usufruire tutti gli utenti, grandi o piccoli che siano”.

Dall’implementazione della piattaforma di FourKites, compresa la soluzione Dynamic Ocean® della società, nel terzo trimestre 2022 per tracciare le spedizioni marittime, di drayage e OTR, l’attività dei servizi di trasporto nazionali di RCS sono aumentati di sette volte, mentre il ramo delle spedizioni marittime è cresciuto di ben 12 volte. “Siamo noti nel settore come leader nelle spedizioni per via aerea”, ha commentato Brian Aldridge, SVP Sales, presso RCS. “Con FourKites, siamo riusciti a migliorare la nostra esperienza di trasporto merci via mare e completare l’offerta con altre modalità, per distinguerci davvero sul mercato. I nostri clienti e collaboratori apprezzano l’interfaccia semplice e moderna di FourKites assieme alla trasparenza che si crea nell’intera catena di fornitura”.

Grazie a FourKites, si è semplificato il laborioso processo di tracciamento manuale delle spedizioni per il personale addetto al track-and-trace, i fornitori di drayage e gli addetti nei magazzini. Inoltre, gli analisti dei dati di RCS stanno utilizzando l’analitica avanzata di FourKites che offre informazioni sulla puntualità e sui costi di deposito e permanenza, tracciando le prestazioni di qualità, percorsi e modalità per continuare a migliorare tutti gli aspetti delle operazioni dell’azienda.

“Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda leader come RCS Logistics, che condivide la nostra visione di catene di fornitura globali digitali e collaborative interconnesse, dall’inizio alla fine”, ha dichiarato Brad Klaus, Group Vice President, International Solutions, presso FourKites. “La nostra collaborazione dimostra come ci integriamo nell’ecosistema delle catene di fornitura per modernizzare le operazioni e fornire allo stesso tempo un’esperienza clienti superiore”.

Sulla base del successo constatato ad oggi nella visibilità delle spedizioni via mare, drayage e OTR, le due aziende stanno ora collaborando per portare maggiore visibilità alle principali soluzioni di spedizioni internazionali via aerea porta a porta di RCS Logistics.

Informazioni su RCS Logistics

RCS Logistics è uno dei maggiori fornitori al mondo di logistica specializzato in trasporti internazionali per via aerea, via mare e su strada, gestione di catene di fornitura, 3PL, trasporto con autocarri, distribuzione, brokeraggio doganale e altre soluzioni logistiche. Per saperne di più, visitare http://www.rcslogistics.com/.

Informazioni su FourKites

La principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura FourKites® estende la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites, che tiene traccia di più di 3 milioni di spedizioni al giorno via terra, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri da e verso oltre 200 Paesi e regioni, aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico. Oltre 1.200 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e 18 delle 20 maggiori aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare https://www.fourkites.com/.

