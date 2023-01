FourKites consolida il suo team dirigenziale con veterani del settore della supply chain

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–L’azienda leader nella visibilità sulla supply chain FourKites oggi annuncia di aver consolidato il team di alti dirigenti con la nomina del Chief Strategy Officer e della vicepresidente del Global Customer Success. La posizione dominante di FourKites, la sua rapida crescita e la spinta propulsiva nel mercato della visibilità sulla supply chain continuano a richiamare verso l’azienda i migliori talenti del settore.





Fabrizio (Fab) Brasca è stato promosso a Chief Strategy Officer di FourKites. Il signor Brasca è entrato a far parte di FourKites lo scorso anno, in qualità di vicepresidente esecutivo della Strategia del settore e del mercato. Nel ruolo di Chief Strategy Officer continuerà a dirigere i team aziendali per l’Industria assumendo maggiori responsabilità, tra cui la strategia per la divisione delle Alleanze globali di FourKites e la leadership delle funzioni di ottimizzazione del valore per i clienti e di pre-commercializzazione.

Anche Rebecca Nerad entra a far parte di FourKites, in qualità di vicepresidente del Global Customer Success. La signora Nerad vanta un’esperienza più che ventennale nel settore della supply chain, maturata ricoprendo ruoli nell’ambito del customer success presso realtà come i2 Technologies, JDA Software e Bristlecone. Più di recente è stata vicepresidente del Customer Success presso e2open, azienda di cui ha massimizzando l’adozione, l’espansione e la fidelizzazione delle soluzioni. Rebecca Nerad e il suo team resteranno concentrati sulla formazione di solide relazioni e sulla creazione di valore con i clienti, di pari passo con l’espansione di FourKites.

“Fab ha ricoperto un ruolo essenziale nella creazione del team di settore di FourKites e nella formazione di una strategia di commercializzazione verticale. La sua conoscenza del comparto e la collaborazione con i clienti saranno particolarmente utili nell’aiutare FourKites a sviluppare e mettere in pratica la strategia aziendale in modo più esteso”, è il commento di Mathew Elenjickal, fondatore e CEO di FourKites. “E Rebecca è un talento straordinario particolarmente in linea con la nostra cultura, che ci vede orgogliosi di una vera partnership con i clienti. Sono pronto a collaborare con entrambi mentre proseguiamo verso il nostro obiettivo: aiutare i clienti a ottenere il 100% di visibilità, ovunque”.

Con il crescente riconoscimento come ottimo ambiente di lavoro, e in qualità di pionieristico innovatore nel mercato della visibilità in tempo reale, FourKites continua ad attirare talenti d’eccellenza del settore. Questo mese, per il terzo anno consecutivo, FourKites è stata inserita nell’elenco dei Migliori luoghi di lavoro a Chicago, a cura di Built In, e per il quinto anno consecutivo figura tra gli Ottimi ambienti di lavoro in India nella classifica del Great Places Institute. All’azienda viene riconosciuta la capacità di risolvere i punti deboli complessi dei clienti enterprise e, grazie alle sue doti esecutive e alla completezza della visione, è tra i Leader nel Quadrante magico per le piattaforme sulla visibilità in tempo reale dei trasporti di Gartner. FourKites ha ottenuto pieni voti anche tra le aziende Fortune 500 con esigenze complesse, secondo la relazione Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms (Capacità critiche per le piattaforme di visibilità in tempo reale sui trasporti) a cura di Gartner. Ulteriori riconoscimenti includono Best in Business di Inc. Magazine, nella categoria Logistica e trasporti, AI Trailblazer di Everest Group, la menzione tra i fornitori in Top Food Chain Technology per il 2022, Top Green Provider e GTM Partner of the Year di BlueYonder per il 2022.

Informazioni su FourKites

La piattaforma leader nella visibilità sulla supply chain FourKites® estende la visibilità oltre il trasporto fin nei cortili, magazzini, punti vendita e non solo. Ogni giorno tiene traccia di oltre 3 milioni di spedizioni via terra, rotaia, mare, aria, servizi pacchi e ultimo miglio; opera in oltre 200 paesi e territori, combinando dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico per aiutare le aziende a digitalizzare l’intero settore logistico. Oltre 1.200 dei brand più noti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (CPG) e 18 delle 20 principali aziende alimentari e delle bevande si affidano a FourKites per trasformare la propria attività e creare supply chain più agili, efficienti e sostenibili. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.fourkites.com/.

