FourKites assume un veterano delle catene di fornitura in Europa e fa registrare una crescita significativa nella visibilità delle spedizioni oceaniche internazionali

La più prestigiosa piattaforma globale di visibilità delle catene di fornitura registra un andamento propizio nella visibilità delle spedizioni oceaniche e assume il veterano del settore Philippe Salles per proseguire con questa strategia aggressiva di crescita

Philippe Salles, nominato vicepresidente per le soluzioni strategiche (comparto oceanico) di FourKites, fa il suo ingresso in questo fiorente segmento dell'attività aziendale portando con sé un vasto bagaglio di competenze.





“Sono lieto di entrare a far parte di FourKites” ha dichiarato Philippe, nel cui curriculum figurano esperienze con CMA CGM, INTTRA e con la società di ricerca e consulenza marittima Drewry. “La visibilità è da decenni in cima alle priorità degli spedizionieri oceanici e oggi le piattaforme di visibilità in tempo reale hanno completamente rivoluzionato le regole del gioco. Oltre ad avere ideato questa piattaforma leader del mercato, basata sull’apprendimento automatico, FourKites sa bene che professionalità e approccio sono altrettanto importanti per questo settore quanto la tecnologia. Occorre fornire agli spedizionieri per le proprie catene di fornitura una visione strategica a lungo termine, che li renda resilienti e collaborativi.”

Philippe è un veterano del settore con una profonda conoscenza delle problematiche delle attuali catene di fornitura. Nel suo nuovo ruolo in FourKites, collaborerà da vicino con spedizionieri e vettori per supportarli nelle fasi di gestione del cambiamento necessarie a migliorare la visibilità a tutto campo delle catene di fornitura. Salles accelererà, inoltre, il time to value per gli utenti di FourKites eliminando le difficoltà operative e massimizzando l’efficacia dei sistemi utilizzati.

“Philippe vanta un raro bagaglio di esperienze, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione di alcune delle aree tradizionali delle spedizioni oceaniche innescata avvalendosi di nuove tecnologie” ha dichiarato Mathew Elenjickal, fondatore e amministratore delegato di FourKites. “La sua rete di contatti, la fiducia che si è guadagnato nel settore e la sua esperienza nella gestione delle catene di fornitura saranno preziosissime per i nostri clienti, man mano che continuiamo a promuovere l’innovazione nella visibilità delle spedizioni oceaniche.”

FourKites vive uno slancio senza precedenti nel comparto delle spedizioni oceaniche

La nomina di Salles è solo l’ultimo balzo in avanti compiuto da FourKites per quanto riguarda la visibilità delle catene di fornitura relative al trasporto dei container via mare. FourKites monitora attualmente il 98% del traffico oceanico globale di container per oltre 270 rotte e 120 vettori, coprendo tutti i porti nordamericani e i principali porti europei adibiti a tale scopo.

Negli ultimi 12 mesi, la società ha registrato i seguenti risultati:

Il 79% di crescita nel numero di clienti che utilizzano la visibilità delle catene di fornitura per le spedizioni internazionali, con un’impennata del 23% nel solo 1° trimestre del 2022

Il 215% di crescita nel volume dei trasporti marittimi monitorati, con un incremento del 190% nelle spedizioni oceaniche dell’area EMEA

Il 16% di crescita nel numero dei porti monitorati nell’area EMEA, per una copertura totale che attualmente si attesta a 239 porti nella regione e 804 porti su scala globale

Nell’ultimo trimestre, FourKites ha sottoscritto accordi con diversi nuovi clienti, tra cui figurano Cardinal Health, Arizona Tile, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts e Yamaha Motors.

LyondellBasell, per fare un esempio, è tra i primi 10 produttori globali di sostanze chimiche, con attività in tutto il mondo. L’azienda è cliente di FourKites dal 2018, data in cui ha iniziato a monitorare le spedizioni nel Nord America per tutte le modalità di trasporto. Sulla base dei successi conseguiti a oggi con la piattaforma FourKites, nel 1° trimestre 2022 la società ha deciso di ampliare il contratto per le spedizioni multimodali in Europa con FourKites.

“Gli spedizionieri globali adorano la piattaforma Dynamic OceanSM di FourKites perché consente di gestire l’intero spettro delle problematiche di spedizione” ha affermato Philippe. “Inoltre, la tecnologia proprietaria Dynamic ETA® consente di generare stime dei tempi di arrivo con una precisione tra il 20% e 40% maggiore rispetto ai dati forniti dai vettori. Questo è importante perché gli errori a livello di tempistica possono far lievitare sostanzialmente i costi.”

Dynamic Ocean di FourKites è in grado di gestire l’intero spettro delle problematiche di spedizione avvalendosi di avanzate funzionalità di collaborazione e gestione della documentazione, strumenti di tracciamento in tempo reale all’avanguardia, tra cui una previsione dei tempi stimati di arrivo estremamente accurata, e una visibilità multimodale generale dal porto alle destinazioni finali, inclusi i cortil, in modo che gli spedizionieri possano individuare e gestire le cause alla radice dell’incremento dei costi.

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites monitora più di 2,5 milioni di spedizioni al giorno tramite strada, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri, raggiungendo oltre 200 Paesi; grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura. Oltre 1.000 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 delle prime 10 aziende CPG e 18 delle prime 20 aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare https://www.fourkites.com/.

