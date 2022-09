FourKites annuncia un investimento strategico da 10 milioni di dollari da parte di Mitsui & Co. per la trasformazione delle supply chain nell’Asia-Pacifico

L’investimento strategico da parte del colosso del business globale amplierà ulteriormente la rete di visibilità della supply chain di FourKites nell’APAC e alleggerirà i problemi logistici che interessano la regione

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il leader della visibilità della supply chain FourKites oggi annuncia una investimento da 10 milioni di dollari USA da parte di Mitsui & Co., Ltd. per l’espansione dell’offerta di FourKites in tutta la regione APAC. Questo finanziamento rappresenta la prima fase di una relazione strategica in corso tra FourKites e Mitsui, che secondo le intenzioni di entrambe le società sarà formalizzata entro la fine dell’anno.





L’investimento di Mitsui in FourKites rappresenta il culmine di una collaborazione annuale tra le due società, che ha incluso anche l’estesa due diligence di Mitsui sul panorama della visibilità della supply chain. Date le offerte leader di mercato e la comprovata esperienza di FourKites nella regione, Mitsui prevede di investire cospicue risorse nell’espansione della presenza di FourKites nell’area APAC come vendite, servizio clienti, operazioni e localizzazione dei prodotti, strategia che porterà a una soluzione totalmente su misura per il mercato APAC. La partnership strategica inizialmente si concentrerà inizialmente sul Giappone, con previsioni di un’espansione congiunta in tutta l’APAC.

Mitsui è l’ultimo colosso del settore a supportare FourKites, dopo gli investimenti strategici di FedEx, Zebra Technologies, Volvo Group Venture Capital AB e Qualcomm Ventures, LLC, nel corso degli ultimi due anni. Mitsui, una rete globale di 16 unità aziendali in 63 paesi, sfrutta la presenza globale delle sue attività, la rete e le risorse informative per condurre un business multilaterale che comprende vendita dei prodotti, logistica e finanziamenti globali, realizzazione di infrastrutture internazionali e altro ancora.

“Siamo entusiasti di collaborare con FourKites per portare maggior visibilità ed efficienza della supply chain alle attività di tutti i settori e i paesi dell’area APAC”, ha dichiarato John Kenichi Kogiku, direttore generale della divisione Digital Solution Business di Mitsui. “FourKites e Mitsui condividono una cultura di innovazione, integrità e collaborazione, oltre a una più ampia visione per la trasformazione delle supply chain globali. Siamo pronti a collaborare con FourKites per centrare i nostri reciproci obiettivi tramite la digitalizzazione e l’automazione”.

L’iniziativa congiunta con Mitsui rappresenta l’ultima mossa strategica nell’espansione di FourKites nella regione APAC. Attualmente l’azienda monitora le spedizioni internazionali in 44 paesi e territori della regione APAC e, negli ultimi 12 mesi, ha registrato:

Aumento del 240% nelle spedizioni monitorate

Crescita del 91% dei nuovi clienti APAC

+70% del numero dei vettori con carichi monitorati nell’APAC

Salgono a 270 i porti monitorati in tutta la regione APAC, pari a un incremento del 30%

Crescita del 315% delle strutture monitorate nella regione APAC, che ora ammontano in totale a 7.000

“In qualità di centro logistico mondiale, le aziende di tutta l’APAC stanno investendo massicciamente nella trasformazione della supply chain”, è stato il commento di Mathew Elenjickal, fondatore e CEO di FourKites. “In questa traiettoria di crescita, siamo onorati che Mitsui abbia scelto FourKites come partner per portare livelli di visibilità senza precedenti nella regione APAC. Siamo lieti di dare il benvenuto a Mitsui nella nostra potente rete di investitori strategici che collaborano per rivoluzionare la logistica mondiale”.

Il finanziamento di Mitsui in FourKites fa seguito a diversi importanti investimenti strategici da parte di corporation di rilievo, che puntano sull’azienda per guidare il futuro delle supply chain digitali. A giugno, FourKites ha annunciato un investimento strategico da parte di FedEx, che servirà all’azienda per sviluppare FourKites X, una piattaforma di visibilità avanzata che trasforma le supply chain globali con approfonditi dati provenienti dalle reti di entrambe le società. Nel 2021, FourKites ha annunciato investimenti strategici da parte di Qualcomm Ventures, LLC, Volvo Group Venture Capital AB e Zebra Technologies, con i leader di settore che lavorano insieme per arrivare a supply chain globali automatizzate, interconnesse e collaborative per i settori dei trasporti, magazzini, punti vendita, camion e altro ancora.

Informazioni su FourKites

La piattaforma leader per la visibilità della supply chain FourKites® estende la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites, che tiene traccia di più di 2,8 milioni di spedizioni al giorno via terra, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri in oltre 200 paesi e territori, aiuta le aziende a digitalizzare l’intera supply chain grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico. Oltre 1.100 dei brand più rinomati al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori CPG e 18 delle 20 maggiore aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare supply chain più agili, efficienti e sostenibili. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.fourkites.com/.

Informazioni su Mitsui

Mitsui & Co., Ltd. (8031: JP) è una società globale di trading e investimento con un portafoglio di attività diversificato che copre circa 63 paesi in Asia, Europa, nell’America settentrionale, centrale e meridionale, in Medio Oriente, Africa e Oceania. Con Mitsui collaborano circa 5.500 persone, e i suoi professionisti di talento in tutto il mondo individuano, sviluppano e fanno crescere le attività in collaborazione con una rete globale di partner di fiducia. Mitsui ha realizzato un solido portafoglio diversificato di attività principali che comprende i settori delle risorse minerarie e metallurgiche, energetico, dei macchinari e delle infrastrutture e, infine, il comparto chimico.

Grazie ai suoi punti di forza, Mitsui ha ulteriormente diversificato l’attività oltre i suoi pilastri basilari per la generazione del profitto

per creare valore poliedrico in nuove aree, come soluzioni energetiche innovative, salute e nutrizione, e attraverso l’attenzione strategica verso i mercati asiatici in forte crescita. Questo programma punta a generare opportunità di crescita capitalizzando alcuni dei megatrend più importanti del mondo: sostenibilità, salute e benessere, digitalizzazione e il potere crescente dei consumatori.

Mitsui ha una forte tradizione in Asia, dove ha creato un portafoglio diversificato e strategico di aziende e partner che le conferiscono un forte vantaggio di differenziazione, con un accesso eccezionale alla regione in più rapida crescita del mondo per tutti i partner globali e il rafforzamento del suo portafoglio internazionale. Per ulteriori informazioni sulle attività di Mitsui & Co visitare il sito www.mitsui.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Marianna Vyridi



Big Valley Marketing per FourKites



(650) 468-3263



mvyridi@bigvalley.co