Foundever® riconosciuta da Frost & Sullivan come “Azienda dell’anno” in Europa per l’eccellenza su base IA nella gestione dell’esperienza clienti

Il premio riflette decenni di competenza nell’IA, sottolineando il ruolo dell’azienda nell’assistere i marchi a creare legami più profondi e significativi con i clienti

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Foundever®, un leader globale nel settore dell’esperienza clienti (CX), oggi ha annunciato di essere stata premiata da Frost & Sullivan come Azienda europea dell’anno 2024 per la gestione dell’esperienza clienti. Il prestigioso riconoscimento evidenzia l’approccio innovativo dell’azienda all’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’automazione nelle sue attività CX, rafforzando la sua posizione di leader tecnologico.

Il premio di Frost & Sullivan celebra l’innovazione visionaria, la leadership del mercato e l’impegno dimostrato da Foundever nella fornitura di CX di qualità superiore. Ha riconosciuto in particolare la struttura della fornitura solida e ininterrotta di servizi, i ricavi equilibrati nei vari settori, il portafoglio clienti diversificato e la vasta esperienza BPO (Business Process Outsourcing) di Foundever come motivi per la sua posizione nella rivoluzione dell’IA e dell’IA generativa.

Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza dell’azienda, nella gestione della CX guidata dall’IA attraverso sofisticate chatbot e strumenti di automazione, migliorando le interazioni e consentendo agli agenti di concentrarsi su mansioni più complesse. Foundever si è distinta per aver assicurato il successo dei clienti adattando soluzioni di IA alle varie esigenze e integrandole con una forte cultura di esperienza dei dipendenti. Questo riconoscimento arriva al seguito di continui investimenti in tecnologia di IA, che hanno portato a risultati rivoluzionari per i clienti in tutto il mondo.

“Ricevere questo riconoscimento da Frost & Sullivan sottolinea i decenni di sviluppo e implementazione dell’IA che hanno plasmato il nostro approccio in Foundever”, ha dichiarato Guillaume Laporte, Responsabile dell’IA, Foundever. “manteniamo l’impegno ad avanzare la nostra tecnologia assicurando nel contempo il rafforzamento degli esseri umani al centro dell’esperienza clienti che forniamo per conto dei nostri clienti diretti”.

La strategia IA dell’azienda è integrale alle sue attività da oltre dieci anni, molto prima del recente aumento di interesse nell’IA generativa. Foundever utilizza sofisticate chatbot su base IA e strumenti di automazione per migliorare le interazioni con i clienti, fornendo risposte rapide e accurate, liberando gli agenti umani per gestire mansioni più complesse e personalizzate. Questa combinazione di IA e competenze umane assicurano un servizio di alta qualità e migliorano significativamente la soddisfazione dei clienti e la fedeltà al marchio.

Supportata da un solido team di ricerca e sviluppo di oltre 900 ingegneri, scienziati e tecnologi dei dati, Foundever promuove l’innovazione IA in 45 Paesi.

Il riconoscimento di Foundever da parte di Frost & Sullivan è l’ultimo di una serie di premi, tra cui 2022 Latin American Competitive Strategy Leader Award e il 2022 Global Company of the Year Award nel settore del coinvolgimento dei dipendenti nell’outsourcing della CX. Queste onorificenze riflettono l’impegno di Foundever a portare avanti il settore della CX attraverso l’innovazione e l’eccellenza continua.

Leggere la relazione completa qui e per informazioni su Foundever, visitare www.foundever.com.

Informazioni su Foundever®

Foundever® è un leader globale nel settore dell’esperienza clienti (CX). Forte di 150.000 collaboratori in tutto il mondo, siamo il team dietro alle migliori esperienze per oltre 800 dei marchi più importanti e digital-first first al mondo. Le nostre soluzioni innovative di CX, la nostra tecnologia e il nostro know-how sono pensati per supportare le esigenze operative dei nostri clienti e fornire un’esperienza in interrotta nei momenti che contano.

Fornendo supporto ogni giorno a oltre 9 milioni di conversazioni con i clienti in oltre 60 lingue in 45 Paesi, Foundever unisce forza e dimensioni globali e l’agile approccio imprenditoriale della nostra cultura guidata dai fondatori, consentendo a imprese di ogni dimensione e alle industrie di trasformare la loro CX. Sitel Group e SYKES oggi sono Foundever.

Vieni a conoscerci su www.foundever.com e connettiti con noi su Facebook, LinkedIn e X.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rebecca Sanders



media@foundever.com