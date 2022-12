Fortius Metals raccoglie un Seed Round di 2 milioni di dollari da AM Ventures per portare la stampa 3D avanzata dei metalli nell’industria aerospaziale

Le nuove leghe metalliche sono più resistenti e leggere dei materiali esistenti

LAFAYETTE, Colo.–(BUSINESS WIRE)–Fortius Metals, Inc., un’innovativa azienda di stampa 3D in metallo, ha annunciato oggi di aver chiuso un round di finanziamento di avviamento a prezzo contenuto con AM Ventures. Il finanziamento di 2 milioni di dollari sarà utilizzato per scalare la capacità produttiva, far crescere l’azienda e accelerare la sua strategia go-to-market.

Fortius Metals è un’azienda di produzione additiva di grande formato specializzata in materiali avanzati per aiutare i clienti a sviluppare soluzioni precedentemente non possibili con la stampa 3D robotica. La tecnologia brevettata di Fortius Metals consentirà la saldatura e la fabbricazione di fili 3D utilizzando leghe metalliche ad alte prestazioni per soddisfare le esigenti richieste dei clienti del settore aerospaziale e dei produttori di saldatura robotica.

AM Ventures, la principale società di venture capital per il settore della produzione additiva, si concentra esclusivamente su startup costruite intorno a offerte di stampa 3D di livello industriale, compresi hardware, software, materiali e applicazioni. Il portafoglio di AM Ventures comprende un gruppo elitario di 17 aziende impegnate nella stampa 3D, su oltre 2.400 start-up valutate.

“Non vediamo l’ora di rifornire i clienti che già richiedono il nostro filo per saldatura in alluminio 6061, che risolve i tradizionali problemi di ‘hot cracking'”, ha dichiarato Jeff Lints, CEO di Fortius. “Siamo orgogliosi di essere un’azienda del Colorado insieme a molti dei nostri clienti del settore spaziale e aeronautico”.

Le saldature Fortius sono spesso due volte più resistenti delle opzioni commerciali esistenti per la saldatura e la stampa 3D, il che aiuterà i clienti ad aumentare le prestazioni del progetto, a migliorare la qualità del prodotto e a ridurre il peso.

“Siamo fermamente convinti che la produzione additiva su larga scala abbia un enorme potenziale. Ma prima di parlare con Fortius non avevamo visto un’opportunità di investimento che potesse accelerarne l’adozione”, ha dichiarato Philip Schultheiss, Senior Associate di AM Ventures. “Jeffrey e il suo talentuoso team stanno sviluppando non solo un modo per rendere i metalli ad alta resistenza prontamente disponibili per la stampa su larga scala e la saldatura tradizionale, ma anche per aumentarne le proprietà meccaniche: un investimento era semplicemente logico”. La posizione di Fortius Metals come potenziale fornitore di clienti tecnologicamente all’avanguardia nel settore aerospaziale e della difesa ha spinto AM Ventures a superare le complesse regole di autorizzazione CFIUS per il suo investimento, al fine di aprire la porta a una partnership a lungo termine con Fortius.

Fortius è uno spinout di Elementum 3D, con sede a Erie, CO, che ha già brevettato e commercializzato questa tecnologia per la produzione additiva a fusione a letto di polvere. Fortius è stata fondata per sviluppare fili di leghe metalliche nanostrutturate da utilizzare nelle applicazioni di produzione additiva robotica, che rappresentano nuovi mercati e nuovi prodotti. La visione dell’azienda è quella di utilizzare la tecnologia dei materiali avanzati per riallocare la catena di fornitura della produzione di metalli, sostenendo al contempo i posti di lavoro altamente qualificati nelle fabbriche americane.

Per ulteriori informazioni su Fortius Metals, contattare l’amministratore delegato Jeff Lints:



jeff@fortiusmetals.com o (303) 913-9526

Informazioni su Fortius Metals

Fortius Metals è un’azienda di produzione additiva di grande formato specializzata in nuovi materiali. Queste leghe metalliche brevettate e all’avanguardia permetteranno ai clienti del settore aerospaziale, automobilistico e della difesa di soddisfare le esigenze di applicazioni ad alte prestazioni.

www.fortiusmetals.com

Informazioni su AM Ventures

AM Ventures, la società di venture capital leader nel settore della produzione additiva industriale, ha finanziato oltre 20 aziende di successo in 7 paesi di 3 continenti. Il team possiede un profondo know-how tecnologico ed è ben collegato con i più esperti del settore. In qualità di partner di investimento, l’azienda fornisce un ecosistema leader a livello globale di investimenti sostenibili nella produzione additiva e presenta agli imprenditori un ampio pool di veterani del settore, ciascuno con decenni di esperienza in ingegneria, produzione e gestione esecutiva. Dal 2021, AM Ventures è un fondo di venture capital.

www.amventures.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jeff Lints, CEO



jeff@FortiusMetals.com | +1 (303) 913-9526