Formazione aziendale insufficiente e stress lavorativo: i risultati dell’osservatorio Asus Business

Il benessere dei dipendenti è un fattore cruciale per la produttività aziendale. Il lavoratore soddisfatto è più motivato ed efficiente. ASUS Business, insieme ad Astra Ricerche, ha condotto uno studio per esaminare come la formazione influisce sul benessere e sulla motivazione dei dipendenti italiani.

La situazione della formazione aziendale in Italia, secondo Asus Business

Secondo l’Osservatorio ASUS Business, un terzo degli italiani ritiene che la formazione aziendale sia insufficiente e metà delle imprese non investe adeguatamente nelle competenze dei dipendenti. Nonostante ciò, il 60,8% dei lavoratori si dichiara soddisfatto delle proprie performance a fine giornata. Tuttavia, un intervistato su due identifica il lavoro come una grande fonte di stress e circa un terzo dubita delle proprie capacità.

Soddisfazione e stress lavorativo

Lo studio rivela che il 60,8% degli italiani è soddisfatto del proprio ruolo e dello status in azienda, ma il 40% non si sente motivato o gratificato. Questo malcontento può derivare dalla mancanza di formazione adeguata: più del 18% degli italiani è disposto a pagare autonomamente per acquisire nuove competenze legate al proprio lavoro. Questo dato evidenzia l’importanza della formazione continua per il benessere e la soddisfazione dei dipendenti.

Retribuzione e valorizzazione

Il benessere dei dipendenti è strettamente legato anche alla retribuzione. Più della metà degli intervistati ritiene che la propria retribuzione sia adeguata, ma il 46% si sente sottovalutato economicamente. Inoltre, il 47% degli intervistati non vede possibilità di carriera coerenti con le proprie aspettative. Le donne, in particolare, danno una valutazione più bassa alla retribuzione e alle opportunità di carriera, soprattutto nella fascia di età 30-39 anni.

Competenze fondamentali per i dipendenti

Le competenze digitali e le soft skills sono considerate fondamentali dai dipendenti italiani. Secondo il 75% degli intervistati, le competenze specifiche del proprio ruolo sono cruciali, mentre il 65% ritiene indispensabili anche le competenze di cultura generale e digitali di base. Le conoscenze tecnologiche, come l’uso di software complessi, sono viste come indispensabili. Inoltre, le capacità di lavorare in team e risolvere problemi sono tra le soft skills più apprezzate.

Asus Business: ecco le sfide nella formazione aziendale

Il principale ostacolo all’acquisizione di nuove competenze è la mancanza di occasioni di scambio e confronto tra colleghi. Il dialogo è considerato la principale fonte di apprendimento, mentre la formazione aziendale viene vista come insufficiente dal 31,6% degli intervistati. Solo la metà delle aziende italiane offre corsi di formazione e aggiornamento, e il 71% degli intervistati che fa formazione lo fa autonomamente.

La qualità della formazione aziendale viene giudicata positivamente da meno di 3 persone su 10. Inoltre, quasi 8 persone su 10 dichiarano che ciò che imparano ha poca attinenza concreta al loro lavoro. Per migliorare la formazione, gli intervistati suggeriscono di personalizzarla maggiormente in base alle esigenze dei lavoratori, con particolare attenzione alla formazione linguistica e alle competenze di gestione e organizzazione del lavoro.

La formazione aziendale è un elemento cruciale per il benessere e le performance dei dipendenti. ASUS Business sottolinea l’importanza di fornire ai lavoratori gli strumenti necessari per affinare le competenze digitali, fondamentali in qualsiasi settore.