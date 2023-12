Foodmate rileva Barth Industrial Automation

Foodmate, produttore di attrezzature per il trattamento del pollame e leader nel settore, espande le sue soluzioni hardware e software di automazione con l’acquisizione di Barth Industrial Automation.





NUMANSDORP, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Foodmate B.V. (“Foodmate”), azienda che progetta e fabbrica attrezzature per il trattamento del pollame, leader globale nel settore e impresa del gruppo Duravant, ha rilevato Barth Industrial Automation (“BIA”), migliorando le proprie offerte tecnologiche e ampliando i propri servizi pensati per soluzioni integrate per la linea di produzione. L’acquisizione rafforza ulteriormente le grandi capacità di progettazione e sviluppo di Foodmate in relazione al suo portafoglio di prodotti essenziali, che coprono le tecnologie di pesatura, cernita, taglio e disossatura.

Con sede centrale a ‘s-Gravendeel, nei Paesi Bassi, BIA si è affermata come una delle principali aziende che sviluppano soluzioni di ingegneria, visione artificiale, robotica e automazione per partner OEM (produttori di attrezzature originali) nel settore alimentare. Specializzata in servizi di ingegneria hardware e software, la sua competenza risiede nella sua capacità di implementare soluzioni di controllo per linee di produzione complete.

“Foodmate e BIA hanno stretto una partnership strategica oltre 15 anni fa e guardiamo con fiducia alla possibilità di unire il gruppo BIA di ingegneri, tecnici e specialisti dell’automazione agli esperti Foodmate di trattamento del pollame”, racconta David Wilson, Presidente Gruppo Foodmate. “Insieme saremo in grado di offrire ai clienti una gamma ancora più ampia di soluzioni integrate che assicureranno qualità del prodotto, efficienza della produzione e resa massima per le loro linee di trattamento del pollame”.

Il know-how di BIA nell’automazione industriale completerà le attività R&S di Foodmate e accelererà iniziative di sviluppo di nuovi prodotti per l’azienda. “Foodmate opera all’insegna di una cultura di innovazione continua e il lancio di nuovi prodotti sul mercato è stato coronato da uno straordinario successo”, aggiunge Lisa de Wit-Barth, Direttrice operazioni presso BIA, che ora guiderà Risorse umane in Foodmate. “BIA condivide la passione di Foodmate nell’aiutare i clienti a configurare soluzioni personalizzate che portino avanti le loro capacità di produzione e facciano sì che operino in sicurezza, con efficienza e realizzando profitti”.

Informazioni su Foodmate

Foodmate è un’azienda che sviluppa soluzioni per le attrezzature di trattamento del pollame, leader globale nel settore, e partner delle aziende più affidabili in questo settore. Foodmate crea tecnologia innovativa e soluzioni economicamente convenienti per l’automazione del trattamento del pollame. Le sue sofisticate macchine ottimizzano la resa, migliorano la qualità e riducono il costo della manodopera, riducendo al contempo il costo di proprietà. Foodmate si impegna per essere il punto di riferimento nel settore per le attrezzature di trattamento del pollame. Ha una presenza strategica globale, con stabilimenti di produzione, ingegnerizzazione e dimostrativi in vari Paesi – Brasile, Polonia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Visitare www.foodmateglobal.com

Informazioni su Duravant

Con sede centrale a Downers Grove, Illinois, Duravant è leader mondiale nel settore delle attrezzature ad alta tecnologia e di automazione, con stabilimenti di produzione, uffici vendita e centri di manutenzione nel Nord America, in Europa e Asia. Grazie al suo portafoglio di imprese, Duravant assicura soluzioni per processi complete, affidabili a clienti e partner appoggiate dal suo know-how nell’ingegneria e nell’integrazione, alle capacità di gestione dei progetti e all’eccellenza operativa. Tramite reti internazionali di vendita, distribuzione e manutenzione, offre assistenza immediata e per l’intera durata dei prodotti in tutti i settori in cui opera – trattamento degli alimenti, packaging e movimentazione materiali. Le marche Duravant, ineguagliate nel mercato, sono sinonimo di innovazione, durabilità e affidabilità. Per maggiori informazioni visitare www.duravant.com.

