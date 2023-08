Fluid Quip Technologies fornirà il primo sistema al mondo di proteine MSC a base di grano

CEDAR RAPIDS, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Fluid Quip Technologies (FQT), azienda leader globale nel settore dei biocarburanti, della biochimica e delle tecnologie innovative dei coprodotti, ha annunciato oggi che fornirà il primo sistema al mondo di Maximized Stillage Co-products™ (MSC™), coprodotti a base di grano, all’impianto produttivo di etanolo di Ensus UK Limited di Teesside, un’affiliata di Crop Energies AG. L’accordo tra le società testimonia la flessibilità e l’efficienza delle materie prime di MSC™.





“Siamo davvero entusiasti di questa opportunità di collaborare da vicino con Crop Energies ed Ensus UK per la nostra prima installazione di MSC con il grano come principale materia prima principali”, ha dichiarato Neal Jakel, Presidente di FQT. “La nostra tecnologia MSC ha una comprovata esperienza nella fornitura di mangimi di alta qualità, e questo progetto segna il nostro ingresso nei mercati di questa tecnologia dei Paesi UE e del Regno Unito”.

La tecnologia brevettata MSC™ di FQT si integra facilmente nelle attività dei biocarburanti esistenti di Ensus UK Limited, consentendo la produzione efficiente di mangimi da coprodotti ad alto valore proteico e di qualità superiore. Oltre il mais e il grano, il sistema MSC di FQT è in grado di lavorare con una varietà di materie prime, comprese miscele di sorgo.

FQT dispone di 11 sistemi MSC attivi in tutto il mondo con un altro sistema attualmente in via di realizzazione e altri in fasi di progettazione. FQT ha completato la progettazione preliminare per il sistema Ensus e inizierà la progettazione dettagliata in scala reale e la fornitura di apparecchiature questo mese.

Informazioni su Fluid Quip Technologies: Fluid Quip Technologies (FQT) è un leader globale nella fornitura di tecnologie proprietarie e servizi di progettazione alle industrie del settore biochimico e dei biocarburanti. Le soluzioni innovative di FQT migliorano i processi di macinazione a secco dei cereali per etanolo, creano mangimi alternativi e rispondono alla domanda crescente di materie prime derivate da carboidrati nel mercato biochimico.

Segui Fluid Quip Technologies: Sito web: www.fluidquiptechnologies.com LinkedIn: www.linkedin.com/fluidquiptechnologies Twitter: www.twitter.com/fluidquiptech Facebook: www.facebook.com/fluidquiptech

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michael Franko | Vice Presidente | +1 319-320-7709 | mfranko@fluidquiptechnologies.com