Fluid Quip Technologies annuncia la messa in funzione del sistema MSC™ Protein più grande al mondo

CEDAR RAPIDS, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Fluid Quip Technologies (FQT) ha annunciato oggi il completamento e la messa in funzione del sistema MSC™ più grande al mondo presso la bioraffineria da 175 milioni di galloni di Tharaldson Ethanol a Casselton, nel Nord Dakota. Si tratta del dodicesimo sistema FQT MSC™ installato in tutto il mondo, che permette di incrementare la produzione di proteine fermentate da mais, un ingrediente proteico di alta qualità per i mangimi animali, che fornisce soluzioni nutrizionali superiori per gli animali da compagnia, l’acquacoltura e altri mercati dei mangimi animali, con un’intensità di carbonio fino al 40% inferiore rispetto ai prodotti della concorrenza.





La nostra tecnologia MSC™ è fondamentale non solo per creare un ingrediente proteico di alta qualità per gli alimenti per animali domestici, ma anche per consentire agli impianti di etanolo di ottenere maggiori rese di olio di mais”, ha dichiarato Neal Jakel, Presidente di Fluid Quip Technologies, ‘FQT è felice di mettere in funzione il più grande sistema MSC™ e di continuare a collaborare con i propri clienti per sfruttare al massimo il valore di ogni chicco di mais’. Il progetto è una testimonianza del mercato e del valore che il team ha raggiunto mentre i clienti dell’alimentazione sono sempre più alla ricerca di più proteine fermentate dal mais da utilizzare nelle razioni”.

Fluid Quip Technologies ha fornito la tecnologia MSC™ e i servizi di ingegneria, progettazione, approvvigionamento, gestione della costruzione e avviamento del progetto. Il completamento di questo sistema MSC™ porta la capacità produttiva complessiva dei prodotti proteici FQT MSC™ a oltre 750.000 tonnellate all’anno. Il tredicesimo sistema FQT MSC™ è attualmente in costruzione presso lo stabilimento di Ensus UK Limited nel Regno Unito.

Informazioni su Fluid Quip Technologies

Fluid Quip Technologies ® (FQT) è un’importante società di ingegneria tecnologica e di processo con sede a Cedar Rapids, IA, USA. FQT è stata fondata sulla base di un’ampia esperienza e di un vasto know-how nei settori della macinazione a umido del mais e dell’etanolo a secco. La leadership tecnica e ingegneristica di FQT sviluppa da oltre 30 anni nuove tecnologie e soluzioni di processo applicabili ai mercati dei biocarburanti e della biochimica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fluidquiptechnologies.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rachel Vanourny | Responsabile del marketing | 319-560-6842 | rvanourny@fluidquiptechnologies.com