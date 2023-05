Fluence si allea con l’organizzazione olandese per la ricerca Innexo BV per sostenere un migliore accesso alla ricerca sulla cannabis

I LED di Fluence selezionati per realizzare la Acceleration Platform for Innovation (Piattaforma di accelerazione per l’innovazione), un programma che aiuta le aziende a partecipare alla ricerca finalizzata a promuovere la produzione di cannabis per scopi medici nella regione EMEA

AUSTIN, Texas e ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, importante fornitore globale di soluzioni di illuminazione LED efficienti dal punto di vista energetico per la produzione commerciale di cannabis e di alimenti, ha annunciato oggi un’estensione della sua collaborazione di ricerca con l’azienda olandese Innexo BV (Innexo), un’organizzazione di ricerca a contratto (CRO) specializzata in agricoltura incentrata sulle coltivazioni molecolari e sulle piante medicinali.

Innexo utilizza la soluzione LED VYPR Broad R4 di Fluence per supportare il suo nuovo programma di Acceleration Platform for Innovation (API).

