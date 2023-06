Flatirons Solutions presenta la piattaforma di prossima generazione per la gestione del contenuto tecnico e dei compiti dedicata alle pubblicazioni tecniche del settore aerospaziale

BOULDER, Colo.–(BUSINESS WIRE)–Flatirons Solutions, leader globale nelle soluzioni per la gestione del contenuto tecnico e delle attività, è lieta di annunciare il rilascio della sua piattaforma di nuova generazione ideata espressamente per la manualistica tecnica destinata al settore aereo. Questa soluzione all’avanguardia punta a rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni del mondo dell’aviazione importano, modificano, gestiscono e pubblicano la documentazione tecnica critica per nuovi livelli di sicurezza, efficienza, conformità e collaborazione. Si tratta di un progresso importante nella tecnologia per la gestione del contenuto.

La piattaforma SaaS più recente di Flatirons Solutions per la gestione del contenuto tecnico è il risultato del consolidamento del prodotto, della modernizzazione e della collaborazione con clienti di primissimo piano come Delta Air Lines. Continua a determinare una pietra di paragone per le possibilità in materia di manualistica sulla manutenzione e costituisce una solida piattaforma intuitiva che razionalizza la creazione e distribuzione del contenuto, oltre a consentire ai professionisti del comparto aerospaziale di superare le difficoltà specifiche legate alla gestione del complesso contenuto su strutture e motori delle specifiche tecniche S1000D e ATA iSpec2200 da un’unica soluzione.

La piattaforma Flatirons sfrutta i progressi tecnologici più recenti e migliora i tipi di dati sugli aeromobili moderni, ottimizzando al contempo l’esperienza di visualizzazione per l’utente finale tramite Flatirons Pinpoint, il suo visualizzatore IETP intelligente e reattivo. Questo garantisce accuratezza, omogeneità e conformità per l’intero ciclo di vita della pubblicazione e centralizza tutti i manuali S1000D e ATA in un unico visualizzatore.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra piattaforma gestionale di prossima generazione per il contenuto tecnico che consentirà alle compagnie aeree di migliorare la produttività, promuovere la conformità e aumentare la sicurezza di tutti i loro tecnici, oltre che di modernizzare la manualistica e l’esperienza di visualizzazione in tutta l’organizzazione”, ha affermato Stéphane Labadie, CEO di Flatirons Solutions. “Grazie alle funzionalità e capacità avanzate di cui è dotata, come la ricerca avanzata e i miglioramenti del linking, questa piattaforma basata sull’infrastruttura AWS Cloud crea un nuovo standard di efficienza e collaborazione e permette alle compagnie aeree di razionalizzare i flussi di lavoro relativi al contenuto, di ridurre i costi e di accrescere la soddisfazione dei clienti”.

“Cerchiamo sempre di portare valore ai nostri clienti e crediamo che lavorare a stretto contatto con i partner ci aiuti a fornire soluzioni che generano un vantaggio competitivo per i clienti”, ha commentato Stéphane. E la collaborazione con Delta Air Lines ha permesso a Flatirons di lanciare velocemente lo standard di settore più recente per la gestione delle pubblicazioni S1000D e ATA nel settore aereo.

“Con Flatirons abbiamo iniziato un viaggio per modernizzare e consolidare la piattaforma che abbiamo utilizzato negli ultimi 20 anni. Il risultato è uno stack di tecnologie più performanti, basate sul cloud e recenti che ci permettono di affrontare il prossimo decennio”, afferma James Griffie, responsabile per le Istruzioni e le comunicazioni tecniche di Delta Air Lines.

Con questo rilascio, ancora una volta Flatirons consente alle organizzazioni aerospaziali globali di creare, gestire e fornire il proprio contenuto critico in modo efficiente, rispondendo alla domanda in continua crescita del settore. “Si tratta solo dell’inizio di una nuova fase del nostro viaggio per garantire la sicurezza operativa, la conformità e l’efficienza migliorando al contempo l’esperienza dei clienti. Siamo entusiasti delle possibilità future che ci attendono”, ha dichiarato Stéphane Labadie.

Informazioni su Flatirons Solutions:

Flatirons Solutions è un fornitore globale di contenuto tecnico e di soluzioni per la gestione delle attività al servizio di diversi settori, come quello aerospaziale, militare, energetico e produttivo. La piattaforma Flatirons è stata ideata specificamente per le flotte di aeromobili, MRO e i produttori OEM che si affidano a dati mission-critical per progettare, produrre, gestire o mantenere asset complessi nei cicli di vita di prodotti e servizi e in reti aziendali multilivello. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Flatirons Solutions aiuta le organizzazioni globali a creare, gestire e fornire in modo efficiente il contenuto critico per arrivare all’eccellenza operativa e alla conformità.

