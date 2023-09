FinFactor aumenta AUM e clienti grazie all’Investment Management Solution di Objectway

FinFactor, una delle principali società di investimento indipendenti con sede ad Anversa, in Belgio, si è affidata alla partnership di lungo corso con Objectway per far crescere e migliorare le proprie attività di consulenza e gestione discrezionale, aumentando significativamente clienti e AUM.





BRUXELLES & MILANO–(BUSINESS WIRE)–#Banking–Objectway, tra i Top100 FinTech provider a livello globale di software as-a-service e servizi per banche, wealth e asset manager, ha collaborato con FinFactor aiutando la società di investimento a gestire l’espansione del business in modo più efficiente, accelerando così la crescita della base clienti.

FinFactor è un asset manager indipendente che offre un’ampia gamma di servizi finanziari attraverso una serie di banche depositarie selezionate, adottando un approccio altamente personalizzato, un modello di consulenza su misura e trasparente e un processo di investimento digitalizzato.

La partnership con Objectway ha consentito a FinFactor di semplificare la gestione degli ordini suddividendo in diverse banche depositarie i portafogli dei clienti per tipologia di asset, di fornire un ribilanciamento mensile automatizzato dei portafogli e di offrire consulenza sui portafogli consolidati per cliente, oltre alla reportistica personalizzata.

La soluzione di Objectway ha inoltre garantito conformità continua alla normativa, grazie a controlli automatizzati pre e post-negoziazione e all’applicazione di vincoli specifici basati sulle preferenze del cliente nella generazione di nuove proposte di investimento, con una visualizzazione dei portafogli consolidati per cliente tramite un cruscotto completo.

“La gestione patrimoniale su misura è il nostro core business. Come società di investimento indipendente, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti servizi trasparenti e personalizzati di consulenza e gestione discrezionale degli investimenti. Ci siamo affidati a Objectway poiché condividiamo una mentalità comune e abbiamo apprezzato le loro capacità di supportare costantemente e in modo incrementale la crescita del nostro business nel corso degli anni,” ha affermato Philippe Mahieu, Managing Partner di FinFactor.

“FinFactor ha più che raddoppiato il numero di clienti e aumentato significativamente l’AUM negli anni. Li abbiamo aiutati ad ampliare la propria attività riducendo i costi, gestendo ed elaborando automaticamente grandi volumi di ordini, supportando l’evoluzione e l’espansione del loro modello di business e personalizzando la nostra soluzione in base al loro ecosistema di clienti, banche depositarie e requisiti interni,” ha commentato Kurt Vanhee, Managing Director Europa Continentale e Nord America di Objectway.

