Film giapponese anime di successo frantuma ogni record EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME verrà presentato esclusivamente su Amazon Prime Video il 13 agosto

L’ultimissimo film della leggendaria serie giapponese anime sarà proiettato in prima visione in oltre 240 tra Paesi e dipendenze, Giappone escluso

Anche tutti e tre i film precedenti della serie saranno disponibili esclusivamente su Prime Video

Per scaricare la grafica chiave fare clic qui

Guardate l’anteprima ufficiale facendo clic qui

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Amazon Prime Video oggi ha annunciato l’esclusiva prima mondiale (Giappone escluso) dell’attesissimo film giapponese anime di grande successo EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME il 13 agosto. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME è il quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion. Il film anime – che ha incassato la cifra più alta fra tutti i film prodotti dal maestro Hideaki Anno ed è il più visto tra quelli proiettati nelle sale giapponesi nel 2021 – è opera dei registi Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda oltre che del leggendario creatore, sceneggiatore e regista Hideaki Anno (Shin Godzilla). Per celebrare il finale della serie, Prime Video farà circolare anche i tre film precedenti, EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE., EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE., EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. per la gioia dei fan in oltre 240 tra Paesi e dipendenze.





La serie campione d’incassi è un fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di Evangelion, essere umano artificiale e arma umanoide ad ampio raggio, e gli Angeli, una forma di vita ignota che si sviluppa dopo che la Terra è stata travolta da un cataclisma. Nel film recitano solo attori che recitano in lingua originale tra cui Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura e la pellicola si avvale della più moderna tecnologia di imaging per rappresentare le personalità e le relazioni dei suoi personaggi unici in lotta per la sopravvivenza. La pellicola sarà doppiata in 10 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo e italiano, con sottotitoli in 28 lingue.

A partire dal 1995, quando è stata trasmessa in televisione, la serie Evangelion ha avuto un forte impatto sulla cultura pop giapponese e ha portato il genere anime ad essere riconosciuto a livello planetario. La leggendaria serie anime è stata successivamente riadattata per il grande schermo con il titolo di Evangelion: nuova edizione cinematografica nel 2007 e questa quarta e ultima pellicola proiettata nelle sale giapponesi in marzo ha raggiunto cifre da record, sia per quanto riguarda i film di Hideaki Anno che per l’incasso al botteghino in Giappone in riferimento all’anno in corso. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME su Amazon Prime Video sarà l’ultima versione del film che include scene aggiornate ed è in corso di programmazione nelle sale giapponesi.

“Da anni i film di EVANGELION incollano agli schermi gli appassionati e sappiamo quale sia l’aspettativa in tutto il mondo per il capitolo finale,” ha affermato Brad Beale, vicepresidente, Worldwide Content Licensing Prime Video. “Sono entusiasta all’idea che gli abbonati a Prime di tutto il mondo abbiano finalmente l’opportunità di guardare il capolavoro anime EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME, oltre ai tre film precedenti.”

“Vorrei ringraziare ogni fan di Eva al mondo per il sostegno costante”, ha dichiarato Hideaki Anno, creatore, sceneggiatore e capo regista. “Cercavamo il modo migliore di offrire il film ai fan di tutto il mondo il prima possibile, in una situazione che durante la pandemia di COVID-19 si è rivelata estremamente difficile per le sale cinematografiche, e siamo lieti di avere trovato Prime Video come partner di streaming globale. Consigliamo vivamente di guardarlo su uno schermo TV di grandi dimensioni per vivere la miglior esperienza di visione possibile.”

COSA C’È SA SAPERE SU EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME



La quarta e ultima puntata di Rebuild of Evangelion. Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arriveranno a Parigi, città in cui ora impazza la coreizzazione. L’equipaggio della nave ammiraglia Wunder atterra su una torre di controllo. Hanno a disposizione solo 720 secondi per riportare l’ordine in città. All’apparire di un’orda di Nerv Eva, l’unità potenziata Eva 8 di Mari deve intercettarla. Nel frattempo Shinji, Asuka e Rei (nomi provvisori) vagano nel Giappone.



Studio: khara, Inc.



Capo regista: Hideaki Anno, regista: Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda, sceneggiatore: Hideaki Anno

INFORMAZIONI SUI TRE FILM PRECEDENTI

EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.



Coperto di cicatrici per il secondo impatto, il quarto angelo attacca Tokyo III e il destino dell’umanità è lasciato nelle mani di Nerv, l’organismo di comando speciale. Il giovane Shinji Ikari è costretto a pilotare EVA-01. Lui e Rei Ayanami, pilota di EVA-00, ricevono l’incarico di combattere, ma EVA-01 è danneggiata dal Sesto Angelo. Misato Katsuragi escogita un piano per dirigere tutta l’elettricità del Giappone nel cannone a positroni di EVA-01, per sconfiggere l’angelo.



Studio: khara, Inc.



Regista capo: Hideaki Anno, regista: Masayuki e Kazuya Tsurumaki, sceneggiatore: Hideaki Anno

EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.



L’illustre Makinami Mari pilota l’unità 05 provvisoria per sconfiggere il Terzo Angelo stanato. Asuka Langley-Shikinami ed EVA-02 sconfiggono il Settimo Angelo. L’Ottavo Angelo appare e attacca il comando Nerv. EVA-03 viene affrontata dal Nono Angelo durante il collaudo e Shinji scende in campo per fermarlo, ma viene a sapere che a bordo c’è Asuka. Gendo commuta i comandi di EVA-01 al sistema automatico e comincia a combattere EVA-03.



Studio: khara, Inc.



Regista capo: Hideaki Anno, regista: Masayuki e Kazuya Tsurumaki, sceneggiatore: Hideaki Anno

EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO.



Shinji si sveglia dopo 14 anni a bordo della nave da guerra AAA Wunder che appartiene a un’organizzazione anti Nerv fondata da ex agenti di Nerv. Shinji sente la voce di Rei provenire da Mark.09 di EVA, inviato per portarlo in salvo, perciò abbandona la Wunder e si dirige verso Nerv. Kaworu Nagisa mostra a Shinji la terra trasformata. Apprende che il salvataggio di Rei ha provocato il terzo impatto che ha causato il danno catastrofico alla Terra.



Studio: khara, Inc.



Regista capo: Hideaki Anno, regista: Masayuki, Mahiro Maeda e Kazuya Tsurumaki, sceneggiatore: Hideaki Anno

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME andrà ad aggiungersi alle migliaia di spettacoli televisivi e film del catalogo Prime Video, tra cui originali Amazon pluripremiati e universalmente acclamati dalla critica come il seguito della pellicola cinematografica Borat, Jack Ryan di Tom Clancy, The Boys, Hunters, Fleabag e La fantastica signora Maisel. Tutto questo è disponibile su Prime Video senza costi extra per gli abbonati Prime. Gli abbonati Prime potranno guardare EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME ovunque e sempre sull’app Prime Video per smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, tablet Fire, Apple TV e in streaming online. Nell’app Prime Video, gli abbonati Prime possono scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili e tablet e guardarli ovunque in modalità offline.

Amazon

Amazon opera attenendosi a quattro principi: attenzione minuziosa al cliente anziché alla concorrenza, spirito inventivo, perseguimento dell’eccellenza operativa e lungimiranza. Recensioni di clienti, shopping con 1 clic, raccomandazioni personalizzate, Prime, Fulfillment by Amazon (Vendere su Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e servizi ideati da Amazon. Per ulteriori informazioni visitate amazon.com/about e seguite @AmazonNews.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i mezzi d’informazione per Prime Video & Amazon Studios:

Arianne Rocchi: roccha@amazon.com

Ayumi Sakaguchi: ayusaka@amazon.co.jp