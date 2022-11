Filippo Percario è il nuovo Country Manager di GoTo

GoTo ha annuncia l’ingresso in azienda di Filippo Percario come Country Manager per l’Italia.

Filippo Percario vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e ICT, con responsabilità dirigenziali in diverse aree geografiche.

Inizia il suo percorso professionale in World Telecom SpA, per poi passare a MCI WorldCom SpA, ora Verizon. Nel 2003 fa il suo ingresso in IDT Corp dove ricopre diversi incarichi di rilievo fino alla nomina di Vice President EMEA nel periodo 2012-2020, supportando con successo lo sviluppo del business voce, sms e UCaaS con gli operatori mobili, PTTs e OTTs della regione.

Da gennaio 2021 a settembre 2022 è Chief Commercial Officer di TWT SpA, dove garantisce la crescita aziendale della market share nel mercato nazionale dei servizi UCaaS, cloud, sicurezza e connettività tramite lo sviluppo dei canali di vendita diretta e indiretta nazionali e ne riposiziona il brand a livello internazionale.

“Sono felice di essere entrato in un’azienda in prima linea nella trasformazione degli ambienti di lavoro, grazie a soluzioni moderne e semplici per le comunicazioni e la collaboration e servizi avanzati di supporto e controllo da remoto”, ha dichiarato Filippo Percario, Country Manager Italia di GoTo. “Non vedo l’ora di lavorare con i partner italiani, portando innovazione nello sviluppo del business.”

Questa nomina arriva mentre GoTo è impegnata a espandere la sua impronta globale, portando i prodotti di comunicazione e supporto flessibile GoTo Resolve e GoTo Connect alle piccole e medie imprese. Questi prodotti, unificati da un’unica applicazione e da un unico sistema amministrativo, mirano a rendere l’IT semplice da qualsiasi luogo. Questo include la crescita del nuovo Partner Network di GoTo e del primo Partner Concierge Program sul mercato, nonché l’aggiunta di GoTo Resolve al Cloud Marketplace di Ingram Micro, una nuova offerta GoTo Resolve per i Managed Service Provider e altro ancora. Oltre agli aggiornamenti del Partner Program di GoTo, l’azienda ha anche lanciato un’esperienza amministrativa ottimizzata per GoTo Connect e ha recentemente concluso un accordo per l’acquisizione di Miradore, azienda leader nella gestione dei dispositivi mobili.