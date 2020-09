Filippo Dattola nuovo country manager di idealo per l’Italia

Italiano di origine, classe 1991, cresciuto in Germania, Filippo Dattola, è il nuovo Country Manager per l’Italia di idealo.

Dattola è entrato in idealo come studente lavoratore nel team internazionale, per poi ricoprire il ruolo di Business Development Manager e quello di Country Manager per il Regno Unito.

Dattola prende il posto di Fabio Plebani che, dopo oltre tre anni alla guida del team italiano del portale internazionale di comparazione prezzi è stato promosso a Responsabile dell’Area Internazionale.

Le nomine di Dattola a Plebani segnano un momento importante per idealo che, visti gli ottimi risultati ottenuti in Italia, ha deciso di investire ulteriormente nel mercato italiano per raggiungere e far risparmiare il maggior numero di utenti e sostenere lo sviluppo degli e-shop.

Secondo Statista il valore del mercato italiano dell’ecommerce nel 2020 ha registrato un balzo del +23,6% rispetto al 2019, a fronte di un aumento del +16,1% che si è registrato nel 2019 rispetto al 2018.

Guardando ai dati del retail in generale, invece, eMarketer a maggio prevedeva una riduzione del -12,6%, segno che c’è stato un marcato passaggio dall’offline all’online nel 2020.

Rispetto a questi dati, la crescita di idealo in Italia nel 2020 è stata ancora più significativa, con un incremento del +181% delle visite al portale e un aumento del +44% del numero di negozi che si sono registrati su idealo.it rispetto al 2019.

La strategia per il 2021 di idealo per l’Italia si focalizzerà in particolare su due pilastri.

Da un lato, con l’ingresso di nuovi consumatori nel mondo dell’ecommerce e una sempre più ampia varietà di prodotti che vengono offerti online, si punterà su un migliore e più ampio supporto agli utenti del portale nella ricerca del miglior prezzo e delle migliori occasioni d’acquisto online.

Dall’altro, uno dei principali obiettivi di idealo per il 2021 sarà di rendere l’accesso alla piattaforma sempre più facile e attraente, con una particolare attenzione verso le piccole e medie realtà, specialmente quelle che si sono affacciate all’ecommerce per la prima volta, per fornire loro un traffico di alta qualità a condizioni eque e trasparenti.