La fibra ottica in fabbrica, la base per la crescita

Il settore manifatturiero è ormai da tempo attraversato da una potente ondata di trasformazione digitale: Industria 4.0, diffusione di IIoT e smart working solo alcune delle più importanti tecnologie la cui diffusione è sempre più capillare.

Ma il fattore comune, la fondamenta di cui tutte le innovazioni non possono fare a meno è senza dubbio la fibra ottica.

Come tutte le tecnologie abilitanti, i vantaggi ottenibili sono innumerevoli, e altrettanti saranno disponibili nel prossimo futuro. La banda ultralarga e la bassa latenza sono cruciali per implementare con efficacia l’Internet of Things.

Analogo ragionamento può essere applicato al cloud, su cui si basano gran parte delle moderne soluzioni software utilizzate dalle organizzazioni: la produttività dipende anche dalla velocità delle connessioni a banda ultralarga, in particolare dalla fibra ottica che ne è la più performance incarnazione.

Sul piano delle applicazioni, quelle di manutenzione predittiva non possono prescindere dalla bassissima latenza permessa dalla fibra ottica, considerando anche che la manutenzione si avvale con sempre maggior frequenza della realtà aumentata: una grande innovazione grazie alla quale tecnici qualificati possono agire a distanza, individuando visivamente il problema e guidando il personale in loco negli interventi necessari. È tuttavia impensabile poter contare su questi indubbi vantaggi, in assenza di una connessione a banda ultralarga.

Ogni organizzazione, grande o piccola che sia, ha imparato i vantaggi della collaboration. Riunioni a distanza tenute in massima sicurezza, e grazie alla fibra ottica l’esperienza utente è per molti aspetti perfino superiore a quella di meeting in presenza.

Allo stesso modo è possibile fare riunioni virtuali fra varie sedi di una realtà manifatturiera, scambiando file, progetti e opinioni. Una versione migliorativa delle tradizionali riunioni in ufficio, abilitata dalla banda ultralarga e di cui – una volta provato i benefici – diventa difficile fare a meno.

Infine, grazie alla fibra ottica qualsiasi imprenditore potrà avere sempre sotto pieno controllo il proprio ambiente lavorativo: anche la videosorveglianza con telecamere IP può trarre grande giovamento dalla connettività a banda ultralarga garantita dalle linee in fibra ottica.

Senza queste linee, sarebbe arduo ipotizzare streaming di video ad alta risoluzione (anche in 4K) e soprattutto da flussi multipli. Infatti, un sistema di sorveglianza si basta sempre su un adeguato numero di videocamere; la tecnologia cloud, inoltre, è sempre più diffusa per archiviare i filmati registrati, evitando per esempio che in seguito aduna effrazione i criminali possano evitare di essere identificati in caso di furto di registratore fisico.

Per sapere tutto sulla fibra e i suoi vantaggi, scarica la nostra guida dedicata “L’ABC della fibra. Guida alla scelta della migliore connessione Internet per professionisti, gruppi di lavoro e piccole imprese”