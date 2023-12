Fastweb mette l’intelligenza artificiale al servizio della cybersecurity

Fastweb e 7Layers, la società specializzata in soluzioni avanzate di cybersecurity e parte del gruppo dal 2020, lanciano DefenderAI, una piattaforma innovativa per la sicurezza informatica guidata dall’intelligenza artificiale e dedicata alle piccole e medie imprese per la difesa contro gli attacchi hacker.

Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che governano tutte le funzionalità di cybersecurity di DefenderAI, la difesa contro gli attacchi informatici viene aumentata esponenzialmente, sottolinea Fastweb. Le aziende, oltre a disporre di una interfaccia di controllo e di monitoraggio potenziata dall’AI per la correlazione degli eventi di sicurezza, hanno a disposizione anche un vero e proprio analista virtuale in grado di rilevare e analizzare i tentativi di attacco e di attivare in automatico tutte le misure necessarie per bloccarli.

Attraverso il suo motore semantico basato sull’intelligenza artificiale, DefenderAI genera report dettagliati di facile lettura su ogni incidente di sicurezza rilevato, indicando le azioni di mitigazione intraprese e suggerendo ulteriori misure da mettere in atto per aumentare ulteriormente le difese del perimetro aziendale, proprio come farebbe un analista di cybersecurity esperto.

Inoltre la soluzione è in grado di monitorare e rilevare attività sospette o minacce su pc e server aziendali tramite l’identificazione di comportamenti anomali e minacce avanzate garantendo una difesa avanzata e proattiva.

In un contesto in cui le minacce cyber sono sempre più numerose ed effettuate con tecniche di attacco sempre più complesse, mette in evidenza Fastweb, le piccole e medie imprese spesso sono impreparate, anche per mancanza di consapevolezza, ad affrontare i pirati informatici.

Come riporta Fastweb, si stima che circa il 50% degli attacchi abbia come obiettivo proprio le piccole e medie imprese perché spesso non dispongono di risorse adeguate. Secondo l’ultimo report Clusit, inoltre, il 76% delle PMI non dispone di servizi di sicurezza avanzata, e di cui ben il 13% risulta totalmente esposta agli attacchi informatici perché priva degli strumenti e delle competenze di base per rilevare e rispondere agli incidenti.

Per garantire quindi anche a realtà più piccole una protezione efficace dagli attacchi informatici, DefenderAI è una soluzione modulare che permette in maniera semplice e flessibile alle aziende di accedere a un set di funzionalità crescente favorendo un approccio graduale nell’adozione di soluzioni di cybersecurity. Il servizio garantisce il massimo della difesa nell’accesso a Internet senza ulteriori apparati installati presso le sedi delle aziende, poiché integra tutte le componenti di sicurezza direttamente nell’infrastruttura di rete Fastweb.

La piattaforma include anche un programma innovativo di cyber awareness, cruciale per affrontare le vulnerabilità legate al “fattore umano”, e un monitoraggio costante delle fonti di intelligence per valutare costantemente il livello di sicurezza di una impresa rispetto alle nuove tipologie di minacce cibernetiche.

“Con DefenderAI vogliamo offrire alle piccole e medie aziende uno strumento per la difesa contro le minacce informatiche tra i più avanzati grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale con le nostre migliori componenti di rete e le soluzioni di cyber security disponibili”, ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. “La crescente minaccia degli attacchi hacker può essere combattuta solo con soluzioni sempre più sofisticate che facciano leva sulle tecnologie più avanzate come l’AI per elevare al massimo i livelli di protezione contro le nuove frontiere degli attacchi informatici”.

“DefenderAI risponde a sfide cruciali della cyber security come gli attacchi continui e invisibili, il gap di competenze, la gestione del tempo e la protezione dei dati”, ha dichiarato Riccardo Baldanzi, CEO di 7Layers. “Con questo nuovo servizio offriamo alle PMI gli strumenti essenziali per difendersi in un mondo sempre più digitale”.