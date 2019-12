Fastweb per le aziende: informazioni, offerte e assistenza

Per essere competitive e un passo avanti rispetto ai concorrenti le aziende devono assicurare ai propri clienti velocità ed efficienza.

Con il supporto di una connessione internet ad alta velocità, è più facile vincere questa sfida e puntare all’eccellenza.

Oggi Fastweb è più che mai a fianco delle aziende, con un servizio esclusivo e dedicato che si può attivare senza vincoli, in totale trasparenza e comprende anche la migliore assistenza, rivolta proprio a chi fa business.

I punti chiave delle offerte Fastweb per le aziende

Tra i punti di forza delle offerte Fastweb per i clienti business, uno dei più apprezzati è di certo la velocità della fibra ottica.

La velocità massima dipende dalla tecnologia esistente nell’area geografica dove si trova l’impresa e si parte da un minimo di 20 Megabits/s per chi è coperto solo dall’ADSL a 1 Gigabits/s nelle aree raggiunte dall’innovativa tecnologia GPON.

Le offerte Fastweb sono tra le più competitive sul mercato e comprendono sempre il modem di ultima generazione FASTGate. Serve solo internet, oppure anche le chiamate illimitate e il mobile? Qualunque sia l’esigenza aziendale, Fastweb mette a disposizione offerte flessibili e trasparenti.

Ma il vero punto di forza dell’offerta business è l’assistenza Fastweb per le aziende, che accompagna ogni realtà imprenditoriale con un supporto rapido ed efficiente.

Business Assist, il servizio assistenza per le imprese

Le lunghe attese per contattare l’assistenza clienti rappresentano un enorme spreco di tempo e un’impresa che vuole essere competitiva sul mercato non se lo può di certo permettere.

È per questo che Fastweb offre alle aziende che scelgono Business Assist, la massima priorità nella risoluzione dei problemi.

Che si tratti solo di informazioni necessarie in fase di attivazione o di guasti che mettono in difficoltà l’operatività aziendale, la rapidità è sempre un tratto distintivo di Business Assist.

L’attivazione della offerte Fastweb è assistita, infatti il servizio clienti è a fianco delle imprese fin dall’inizio per risolvere dubbi o problemi.

Per parlare con un operatore non occorre aspettare e in meno di minuto è possibile parlare con personale specializzato che lavora al servizio esclusivo delle aziende.

Chi chiama da smartphone può contare anche sul servizio di video-assistenza, che combina alla velocità di risposta anche la semplicità. Se un guasto tecnico mette in difficoltà l’operatività dell’impresa, Fastweb interviene entro un giorno lavorativo dalla segnalazione, così da ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Scopri come attivare Business Assist e assicurati il miglior servizio assistenza Fastweb per le aziende per essere un passo avanti rispetto ai tuoi concorrenti.