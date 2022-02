FarEye introduce nuove funzionalità per la sostenibilità per minimizzare le emissioni di CO2 nell’evasione e nella consegna degli ordini

Le nuove funzionalità promuovono la sostenibilità nelle operazioni di consegna, l’ottimizzazione dei percorsi e la visibilità

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–FarEye, fornitore di una piattaforma SaaS globale che sta trasformando il settore della logistica dell’ultimo miglio, ha annunciato in data odierna diverse nuove funzionalità intese a rendere le operazioni di consegna più sostenibili dal punto di vista ambientale, ottimizzare i percorsi e migliorare le esperienze dei consumatori. Le nuove funzionalità della soluzione Intelligent Delivery Management Platform (Piattaforma di gestione intelligente delle consegne) di FarEye sono state sviluppate per aiutare i clienti a migliorare l’efficienza delle operazioni di consegna, creare i presupposti per parchi macchine ecologici e fornire la visibilità sui risultati delle iniziative per la sostenibilità.

“Stiamo collaborando con i nostri clienti utilizzando la nostra soluzione per l’ottimizzazione e la visibilità per ottimizzare i parchi macchine e ridurre le emissioni offrendo al tempo stesso esperienze di prim’ordine ai loro clienti finali” ha spiegato Suvrat Joshi, direttore di prodotto presso FarEye.

