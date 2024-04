Fairson annuncia una partnership con WIS International per dare impulse alla crescita

CHALLANS, Francia–(BUSINESS WIRE)–Fairson, specialista francese nell’esternalizzazione della gestione dell’inventario, ha annunciato l’avvio di una collaborazione con WIS International, leader globale nell’ambito dei servizi per l’inventario.









Esternalizzare ’inventario per ottimizzare le risorse

Nel 1994, Cédric Gény e Stéphane Violleau hanno fondato Fairson, dopo aver compreso che le aziende erano costrette a chiudere per effettuare gli inventari, perdendo in tal modo fatturato. Fairson impiega più di 160 persone, oltre a “OPEX”, personale assunto a progetto. Nel 2023, l’azienda ha comunicato un fatturato di 12,5 milioni di euro, registrando un’importante crescita significativa del 19%. Fairson conta diverse filiali in Spagna, Italia e nelle Antille francesi e fornisce supporto a più di 200 clienti al dettaglio in tutta Europa.

L’espansione strategica e il potenziamento tecnologico promuoveranno le sue aspirazioni europee

Grazie alla partnership con WIS International, Fairson sfrutterà la sua presenza geografica e otterrà accesso a tecnologie innovative. “Questa partnership costituisce un’opportunità per sviluppare e perfezionare i nostri strumenti. Il nostro obiettivo è potenziare il nostro sviluppo in Europa e consolidare la nostra posizione di attore principale di questo mercato” ha affermato il CEO di Fairson.

“Fairson è un esperto un ambito di inventario sul mercato europeo e questa partnership sostiene il nostro obiettivo di espandere I nostri servizi di alto livello in direzione di un pubblico globale, ottimizzando i servizi di inventario che Fairson offre già. Da questa collaborazione ci attendiamo opportunità reciprocamente vantaggiose”, ha dichiarato Jim Rose, CEO di WIS International

Informazioni su Fairson

Fondata nel 1995, Fairson è specializzata nell’esternalizzazione di inventari in Europa. L’azienda offre audit ai partner, nonché soluzioni di inventario complete o miste, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, rivenditori di medie e grandi dimensioni, attività di retail, magazzini e specialisti in logistica. Attualmente, l’azienda conta su oltre 160 dipendenti e collabora con 200 clienti blue chip. Nel 2023, Fairson ha annunciato un fatturato di 12,5 milioni di euro. Sito web: www.fairson.fr.

Informazioni su WIS International

WIS International, con sede in Texas, si è distinta per la creazione e l’implementazione di soluzioni strategiche di vendita, marketing e retail. L’azienda offre quattro marchi tra loro collegati: WIS Inventory Solutions, CROSSMARK, Product Connections e Dealer Solutions. Questi servizi sono forniti da oltre 50.000 dipendenti in 250 uffici a più di 5.000 aziende negli Stati Uniti e in Canada. Sito web: www.wisintl.com.

