Fabric sceglie Reply per migliorare le capacità robotiche dei suoi micro-fulfillment center

LEA ReplyTM, la piattaforma per la supply chain di Reply, abilita nuovi livelli di flessibilità e automazione

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Fabric, azienda tecnologica che sta ridisegnando il fulfillment della vendita al dettaglio, e Reply, specializzata in nuovi canali di comunicazione e media digitali, hanno annunciato di aver stretto una partnership strategica per offrire a brand e rivenditori un’unica innovativa soluzione per un sistema di gestione del magazzino (WMS) e un fulfillment automatizzato con robot..

La piattaforma di supply chain execution LEA Reply™ – sviluppata da Logistics Reply – permetterà a Fabric di integrare la propria soluzione di automazione e connettersi al WMS di Reply. In questo modo, entrambe le società potranno sviluppare rapidamente nuove funzionalità per i propri clienti, e migliorare sia le capacità robotiche, WES (Warehouse Execution Systems), che del WMS, con minimo sforzo e senza interruzione delle attività.

Nel contesto odierno, caratterizzato dal boom degli acquisti online e dalle crescenti aspettative dei clienti relativamente a tempi di consegna sempre più rapidi, questa tecnologia rivoluziona le strategie di evasione ordini dei retailer, permettendo loro di mantenere il proprio vantaggio competitivo sul mercato.

LEA Reply™ può essere utilizzata per sviluppare e costruire rapidamente nuove soluzioni di supply chain end-to-end per qualsiasi esigenza aziendale. Migliorando la piattaforma di automazione MFC® di Fabric, la soluzione combinata consente ai rivenditori di soddisfare appieno le richieste dei propri clienti, dirottandole sugli MFC® più vicini, flessibili e automatizzati dei grandi magazzini, garantendo così consegne più rapide e operazioni più efficienti.

“Siamo entusiasti di questa partnership. La tecnologia di Reply si integra perfettamente con la nostra e garantisce una solida piattaforma di fulfillment automatizzata per qualsiasi brand, rivenditore o logistica di terze parti pronto a portare la propria supply chain a un livello superiore”, ha dichiarato Avi (Jack) Jacoby, CEO di Fabric. “Questo è il futuro dell’evasione ordini, veloce, preciso ed economico: posizionare l’inventario vicino al consumatore e automatizzare le operazioni”.

Questa partnership offre ai clienti nuovi livelli di flessibilità e automazione, tra cui:

Dati e intelligenza di valore: l’analisi predittiva si combina con l’automazione per ottimizzare e velocizzare l’evasione degli ordini. Ad esempio, le previsioni di vendita aggiornate possono influenzare il modo in cui l’inventario viene visualizzato all’interno degli MFC®, ottimizzando lo spazio e riducendo i tempi e le distanze di prelievo.

Onboarding più rapido: facendo leva su microservizi modulari come building block, Fabric e Reply accelerano le configurazioni di nuovi processi e la migrazione di dati, consentendo ai nuovi clienti di essere operativi molto velocemente.

Facile estensibilità: i sistemi dialogano facilmente tra loro attraverso le API , integrandosi senza difficoltà con i sistemi esterni di clienti e corrieri.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership strategica che ci permette di offrire ai retailer un ecosistema intelligente, orchestrato e completo per il fulfillment e la logistica dell’e-commerce”, ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply. “I modelli operativi omni-canale per la preparazione e la consegna degli ordini, supportati in modo nativo dalla nostra piattaforma proprietaria LEA Reply™, come il depot fulfillment, l’in-store fulfillment, il drop shipping, il curbside pickup, i lockers e la consegna a domicilio, possono ora essere integrati, in modo continuo, dagli innovativi MFC® di Fabric.”

Per maggiori dettagli su come Fabric e Reply possono supportare i retailer grazie ad una maggiore velocità e all’ottimizzazione delle operazioni di fulfillment, visitare il sito getfabric.com e reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Fabric

Fabric è un’azienda tecnologica per la vendita al dettaglio che abilita esperienze eccezionali per i clienti, dal clic alla consegna. Fabric ha lanciato il concetto di micro-fulfillment center (MFC®), locale, flessibile e automatizzato per soddisfare le esigenze in evoluzione del settore retail. La sua piattaforma di robotica intelligente, la migliore della categoria, consente ai brand di evadere gli ordini in modo conveniente e on-demand. Fondata nel 2015, Fabric è sostenuta da importanti investitori, tra cui Temasek, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Corner Ventures, Playground Ventures, Princeville Capital, Innovation Endeavors, Aleph e altri. Fabric ha sede a Tel Aviv, un main office a New York e team dislocati in tutti gli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito getfabric.com

LEA ReplyTM

LEA ReplyTM è la piattaforma digitale dedicata a rendere efficienti, agili e connesse le supply chain. Si tratta di una suite di microservizi che coprono diversi processi di business fra cui gestione del magazzino, inventario, distribuzione, consegna e logistica dei punti vendita. I moduli di LEA ReplyTM sono altamente configurabili e personalizzabili. LEA ReplyTM utilizza tecnologie come l’intelligenza artificiale, la robotica e l’Internet of Things per garantire il miglioramento della qualità e dell’efficienza operativa. www.lea-reply.com

Contacts

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +44 (0)20 7730 6000

Treble (for Fabric)

Michael Kellner



fabric@treblepr.com

Fabric

Ian Televik



ian.televik@getfabric.com