Fabasoft classificata Challenger nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Quality Management System Software

La società di analisi pubblica la panoramica di fornitori di software di gestione della qualità

LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--Fabasoft, un fornitore europeo su cloud leader nel settore della gestione di documenti e processi aziendali, è stato classificato un Challenger con il suo prodotto Fabasoft Approve da Gartner® nel suo primo Magic Quadrant™ 2026 per il Software dei sistemi di gestione della qualità. Nel rapporto, la società di analisi riconosce i punti di forza e le precauzioni dell'azienda.

“Gartner definisce il mercato per il software dei sistemi di gestione della qualità (QMS/eQMS) come soluzioni digitali autonome con capacità tecnologiche emergenti integrate che consentono alle organizzazioni di gestire, monitorare e migliorare sistematicamente la qualità di loro prodotti, processi e servizi” Nel suo rapporto indipendente, la società di analisi informatiche ha valutato 12 fornitori diversi sulla base di 15 criteri pesati.

“Siamo lieti che Gartner abbia classificato il nostro QMS un Challenger (Sfidante). Lo consideriamo una conferma della nostra direzione strategica e delle nostre innovazioni tecnologiche, soprattutto in ambito di intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, sottolinea il nostro impegno a rappresentare i valori europei e a implementare sempre la sovranità digitale, la protezione dei dati e la sicurezza”, ha commentato Andreas Dangl, AD di Fabasoft Approve.

Il rapporto completo è disponibile per il download sul sito di Fabasoft Approve.

Nella nostra opinione, Gartner® Magic Quadrant™ è una delle fonti più attendibili per valutare le soluzioni di software: offre una panoramica indipendente che mette a confronto i fornitori e indica le direzioni future dell'industria. La valutazione si basa su criteri chiari che analizzano sia la visione strategica dell'azienda, “Completeness of Vision”, che la sua “Ability to Execute”.

Gartner, Magic Quadrant for Quality Management System Software, Hope Warrilow, Kate Wagner, 20 gennaio 2026

Informazioni su Fabasoft Approve

Fabasoft Approve, il sistema di gestione documentale e della qualità basato sull'IA, consente la digitalizzazione e l'automazione dei processi di qualità per le industrie regolamentate. Grazie alla semplice adattabilità attraverso no-code/low-code, i requisiti specifici dei clienti possono essere implementati con grande rapidità. I flussi di lavoro interaziendali connettono partner di progetto interni ed esterni in un ambiente di dati condivisi e, grazie all'IA, mappano digitalmente tutto il ciclo di vita delle informazioni per i prodotti industriali. Fabasoft Approve GmbH fa parte del Fabasoft Group con 494 dipendenti che ha generato un fatturato totale di circa 87 milioni di euro nell'anno fiscale 2024/2025 (data di riferimento: 31 marzo 2025).

Per maggiori informazioni, visitare la Redazione di Fabasoft, www.fabasoft.com/approve, o seguire l'azienda su LinkedIn.

