ExpensiCon, l’unico festival al mondo dedicato alla contabilità e alla tecnofinanza, tornerà in Italia nel 2023

L’evento interamente spesato, cui si potrà partecipare esclusivamente dietro invito, tenuto a Borgo Egnazia in Puglia riunirà sotto lo stesso tetto 100 studi contabili e operatori del settore fintech annoverati tra i maggiori al mondo per dare il via alla creazione di una comunità in grado di trasformare il settore

Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), una super app per l'effettuazione di pagamenti che aiuta privati e aziende in tutto il mondo a semplificare il modo in cui gestiscono il denaro, dalle spese alle carte aziendali fino alle bollette, ha annunciato oggi che ExpensiCon avrà luogo nuovamente in Puglia dal 18 al 22 maggio 2023. Un gruppo scelto di studi contabili e giganti del settore fintech di prestigio mondiale si recherà nella campagna pugliese per cinque giorni di iniziative volte a promuovere lo sviluppo di una comunità, la leadership di pensiero e l'instaurazione di contatti oltre a tavole rotonde e ad eventi a sorpresa tra gli uliveti. Alle edizioni precedenti di ExpensiCon tenute a Bora Bora e a Maui sono intervenuti esperti di PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly ed EisnerAmper, oltre a Travis Kalanick di Uber, Zach Nelson di NetSuite e Rod Drury di Xero che hanno preso parte a seminari informali.





“ExpensiCon ci permette di condividere il nostro motto ‘Vivete alla grande, divertitevi e salvate il mondo’ (Live Rich, Have Fun, and Save The World) con i nostri partner più importanti e leader di pensiero del settore per creare un nuovo tipo di comunità fortemente orientata al futuro” ha affermato David Barrett, fondatore e amministratore delegato di Expensify. “E quale posto migliore per avviare il festival di una meta turistica di lusso a cinque stelle, lontano anni luci dalle distrazioni della vita quotidiana? È l’ambiente perfetto per instaurare relazioni fruttuose con le menti più brillanti del ramo e concentrarsi sulla risoluzione dei problemi più urgenti che interessano il settore.”

L’evento includerà presentazioni, tavole rotonde, seminari informali, opportunità individuali per instaurare contatti, sessioni per strategizzare e altri eventi esclusivi. I partecipanti e i loro ospiti potranno anche esplorare la bella Puglia partecipando alle escursioni studiate per sviluppare rapporti professionali in tutta la regione, comprese gite per scoprire l’arte della pastificazione, tour di degustazione di vini, gite in barca e molto altro ancora.

Clayton Oates, fondatore e direttore della divisione soluzioni di QA Business che ha partecipato a edizioni precedenti di ExpensiCon, ha dichiarato: “Mi piace il fatto che l’approccio adottato da Expensify nell’organizzare ExpensiCon si discosta dagli schemi tradizionali. Anziché organizzare un evento su larga scala con un programma fitto di eventi con un impatto a breve termine presso il solito centro congressi, Expensify si concentra sulla creazione dei presupposti per incentivare la collaborazione non solo tra i professionisti del ramo contabile, ma anche con esperti di altri rami. La visione a lungo termine di Expensify, il suo programma ben ponderato e la sua abilità nel creare esperienze memorabili in alcuni dei luoghi più belli del mondo contribuiscono a far sì che i partecipanti traggano il massimo beneficio dall’evento. ExpensiCon è l’evento assolutamente da non perdere”.

Per ulteriori informazioni su come ricevere un invito visitate expensicon.com.

Informazioni su Expensify

Expensify è una super app per l’effettuazione di pagamenti che aiuta privati ​​e aziende in tutto il mondo a semplificare il modo in cui gestiscono il denaro. Più di 12 milioni di persone si servono delle funzionalità gratuite di Expensify, tra cui carte aziendali, monitoraggio delle spese, rimborsi entro 24 ore, fatturazione, pagamento di bollette e prenotazione di viaggi da un’unica app. Il tutto a titolo del tutto gratuito. Che si tratti di condurre una piccola impresa, gestire un team o far quadrare i bilanci per conto di clienti, Expensify rende tutto più facile, avendo più tempo per le cose che più contano.

