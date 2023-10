Exclusive Networks annuncia un nuovo accordo di distribuzione con Cubbit

Cubbit ha annunciato oggi un nuovo accordo di distribuzione con Exclusive Networks, uno specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali il cui fatturato lordo ha raggiunto i 4,9 miliardi di dollari nel 2022.

Questa partnership rappresenta una significativa pietra miliare a livello globale nei piani di go-to-market per la tecnologia di Cubbit e realizza un posizionamento strategico nei servizi cloud S3 sicuri e geo-distribuiti per Exclusive Networks. A differenza di molti fornitori di cloud storage, l’approccio geo-distribuito di Cubbit consente di archiviare i dati in sicurezza su più località geografiche all’interno di un singolo Paese. Questo risponde alle specifiche preoccupazioni delle nazioni riguardo alla sovranità dei dati, aiutando le imprese a soddisfare tutti i requisiti di conformità e garantendo loro al contempo iper-resilienza, sicurezza e controllo sui propri dati.

L’accordo di partnership prevede iniziative congiunte per la fornitura della soluzione Cubbit DS3 sulla piattaforma X-OD di Exclusive Networks, il canale di consumo on demand dell’azienda per tutti i prodotti e servizi di cybersecurity e infrastruttura. La piattaforma consente ai channel partner di acquistare, gestire e distribuire la tecnologia, nonché di creare i propri pacchetti di servizi in abbonamento per soddisfare le specifiche richieste dei clienti. Grazie alla capacità di servire più di 170 Paesi, Exclusive Networks aiuterà Cubbit a scalare enormemente gli obiettivi di crescita dei ricavi. In seguito a questo accordo, Cubbit aprirà nuovi uffici in Francia, Germania e Regno Unito, distribuendo la sua tecnologia all’avanguardia su un pubblico ancora più vasto.

Paul Eccleston, Senior Vice President EMEA di Exclusive Networks, ha dichiarato: “I dati sono la linfa vitale di qualsiasi organizzazione moderna. La capacità di archiviarli, gestirli e farne il backup in modo sicuro per proteggersi dal ransomware e da altre minacce informatiche è fondamentale. Grazie alla sua resilienza, Cubbit introduce un ulteriore livello di sicurezza informatica. Mantenendo almeno tre copie dei dati per paese, Cubbit garantisce una protezione più affidabile e solida, consentendo una maggiore flessibilità nel ripristino. L’aggiunta di Cubbit al portfolio X-OD rafforza il nostro impegno a fornire un valore senza eguali al nostro ecosistema di partner e offre ai loro clienti una soluzione innovativa per gestire in modo sicuro le loro crescenti esigenze di archiviazione dati.”

Richard Czech, Chief Revenue Officer di Cubbit, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di unire le forze con Exclusive Networks. Questa partnership incarna la nostra visione comune di rivoluzionare il mondo del data storage e data management, permettendo a partner, MSP e rivenditori di generare margini più elevati. Cubbit si è sempre impegnata a superare i limiti del cloud storage tradizionale e questa partnership sottolinea il nostro impegno a tale scopo. Insieme offriremo ai nostri partner opportunità senza precedenti e stabiliremo nuovi benchmark nel settore”.

Alessandro Cillario, co-CEO e co-founder di Cubbit, spiega: “Le aziende incontrano sempre più sfide con i principali fornitori di cloud storage, come ad esempio i costi imprevisti. Allo stesso tempo, sono preoccupate per la sicurezza, la compliance e la sovranità dei propri dati. Il cloud geo-distribuito di Cubbit risolve tutti questi problemi.” Cillario aggiunge: “Non vediamo l’ora di collaborare con Exclusive Network. Insieme offriremo ai partner in tutto il mondo una soluzione che combina innovazione, margini elevati e tranquillità nella gestione dei dati.”

Dall’annuncio del programma Next Generation Cloud Pioneers nell’aprile 2022, Cubbit serve oggi più di 170 aziende, imprese e istituzioni, tra cui Aeroporto Marconi di Bologna, Amadori, Bonfiglioli, CNP Vita (Gruppo Unicredit), Granarolo, Comune di Marcheno e SCM Group.