Evolve3 85 ed Evolve3 75: la nuova generazione di cuffie Jabra per il lavoro ibrido

Nel mercato delle cuffie professionali, sempre più influenzato dal lavoro ibrido e dall’uso intensivo di strumenti di collaborazione digitale, Jabra amplia la propria offerta con la serie Evolve3. La nuova gamma raccoglie l’eredità delle precedenti Evolve ed Evolve2 e introduce un approccio che punta a unire comunicazione professionale, portabilità e integrazione con sistemi di Intelligenza Artificiale basati sulla voce.

La serie è composta da due modelli: Evolve3 85, con design over-the-ear, ed Evolve3 75, in versione on-the-ear. Entrambi sono pensati per coprire scenari d’uso che spaziano dalle riunioni online al lavoro in mobilità, fino a un utilizzo quotidiano meno strettamente legato all’ambiente ufficio.

Qualità audio e chiarezza vocale senza archetto microfonico

Uno degli elementi di discontinuità rispetto alla generazione precedente è l’eliminazione dell’archetto microfonico visibile. La cattura della voce è affidata alla tecnologia Jabra ClearVoice, che combina algoritmi multi-microfono con modelli di rete neurale profonda. L’obiettivo è distinguere il parlato dell’utente dal rumore ambientale anche in contesti complessi, come spazi condivisi o ambienti esterni.

Questo approccio risponde a un problema noto nel lavoro da remoto: la qualità audio resta uno dei principali fattori critici nelle riunioni online, mentre una parte significativa dei professionisti continua a utilizzare cuffie consumer, spesso poco adatte a un uso prolungato o a contesti professionali strutturati.

Cancellazione del rumore adattiva anche durante le chiamate

Sui modelli Evolve3 85 ed Evolve3 75 è presente una cancellazione attiva del rumore adattiva che reagisce in tempo reale sia all’ambiente circostante sia alla vestibilità della cuffia. A differenza di molte soluzioni concorrenti, l’ANC rimane attiva anche durante le chiamate, e non solo nelle fasi di ascolto musicale.

Questo consente di mantenere un livello costante di isolamento, riducendo le distrazioni durante le conversazioni e migliorando la continuità dell’esperienza d’uso tra lavoro e momenti di concentrazione individuale.

Design “cross-over” tra ambito professionale e uso personale

Dal punto di vista estetico, la serie Evolve3 adotta un design più essenziale rispetto alle cuffie professionali tradizionali. L’idea di fondo è quella di una soluzione “cross-over”, utilizzabile sia in ambito lavorativo sia nel tempo libero senza apparire eccessivamente tecnica o vincolata a un contesto specifico.

Le Evolve3 85 privilegiano l’isolamento e l’ascolto immersivo grazie alla struttura over-ear, mentre le Evolve3 75 puntano su leggerezza e maggiore consapevolezza dell’ambiente grazie alla configurazione on-ear. In entrambi i casi, Jabra sottolinea compattezza, comfort prolungato e facilità di trasporto.

Pronte per l’interazione vocale e l’AI

Un altro asse di sviluppo della serie Evolve3 riguarda l’interazione vocale con sistemi di Intelligenza Artificiale. La tecnologia di riconoscimento del parlato, sempre basata su ClearVoice, è stata addestrata su decine di milioni di frasi reali per migliorare la precisione dell’input vocale anche in presenza di rumore.

In questo scenario, le cuffie sono pensate per supportare comandi vocali, dettatura e interazioni con assistenti AI in situazioni di mobilità o in assenza di schermo. L’input vocale viene proposto come alternativa pratica alla digitazione, soprattutto quando le condizioni operative non consentono l’uso tradizionale di tastiera e display.

Gestione IT, sicurezza e ciclo di vita del prodotto

Sul fronte enterprise, la serie Evolve3 è certificata per le principali piattaforme di Unified Communications e viene fornita con un adattatore Bluetooth pre-associato per semplificare la connessione iniziale. È inoltre supportato il Bluetooth nativo per il collegamento diretto ai dispositivi.

La gestione centralizzata è affidata al software Jabra Plus, che consente ai team IT di amministrare i dispositivi da remoto, distribuire aggiornamenti firmware e configurare le impostazioni. È prevista anche un’app mobile per gli utenti finali, con funzioni di personalizzazione e aggiornamento, mentre una versione desktop dell’app è attesa nel corso del 2026.

Dal punto di vista della sostenibilità e della conformità normativa, entrambi i modelli adottano batterie sostituibili, in linea con i principi del diritto alla riparazione. L’autonomia dichiarata arriva fino a 25 ore di chiamate e 120 ore di ascolto musicale, con supporto alla ricarica wireless e alla ricarica rapida.

La visione di Jabra sul futuro dell’audio professionale

Nel presentare la nuova serie, Jabra colloca Evolve3 all’interno di una strategia più ampia legata all’evoluzione del lavoro ibrido e delle modalità di collaborazione digitale.

“Con le nuove Jabra Evolve3, continuiamo la nostra missione di plasmare il futuro dell’audio professionale per la forza lavoro ibrida. Questa serie combina una tecnologia vocale leader del settore, un design piacevole da indossare e una perfetta integrazione con gli strumenti e le piattaforme su cui i professionisti fanno affidamento ogni giorno sia dal punto di vista lavorativo che personale”, ha dichiarato Calum MacDougall, Presidente di Jabra.

Nel complesso, la serie Jabra Evolve3 si propone come un’evoluzione della gamma professionale del brand, con un’attenzione crescente alla mobilità, all’uso trasversale tra lavoro e vita quotidiana e al ruolo della voce come interfaccia centrale nei contesti digitali emergenti.